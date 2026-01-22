Виплати в разі втрати годувальника — які суми гарантують у 2026 році

Жінка похилого віку тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Громадяни України, які втратили годувальника, можуть оформити спеціальну пенсію через Пенсійний фонд. У 2026 році держава оновила мінімальні розміри таких виплат.

Про те, хто може отримувати виплати в разі втрати годувальника та яка мінімальна сума виплат у 2026 році, зазначається в законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Хто має право на виплати у 2026 році

Пенсія у разі втрати годувальника покликана підтримати людей, які після смерті близького родича не можуть самостійно забезпечувати себе. Отримувати виплати можуть непрацездатні члени сім’ї, якщо на день смерті годувальника вони не могли працювати. Йдеться про:

батьків від 60 років або з інвалідністю;

чоловіка або дружину пенсійного віку чи з інвалідністю;

дітей до 18 років, а також дітей з інвалідністю — незалежно від віку.

Кожному такому члену родини виплачують 50% пенсії за віком, яку міг би отримувати померлий. Якщо отримувачів двоє або більше, 100% цієї суми ділиться між ними порівну. Виплати тривають весь період непрацездатності, а для людей з інвалідністю та осіб від 60 років — безстроково.

Які мінімальні суми у 2026 році

Для цивільних громадян мінімальний розмір залежить від кількості отримувачів:

один отримувач — 100% прожиткового мінімуму;

двоє отримувачів — 120% прожиткового мінімуму;

троє і більше отримувачів — 150% прожиткового мінімуму.

Непрацездатність підтверджується медичними документами.

Для сімей загиблих військовослужбовців пенсія становить від 30% до 70% грошового забезпечення померлого. Водночас вона не може бути меншою за два прожиткові мінімуми. У 2026 році це 5 190 гривень.

Як оформити виплати у 2026 році

Щоб оформити пенсію, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та подати:

заяву;

паспорт і ідентифікаційний код;

свідоцтво про шлюб (за потреби);

свідоцтво про смерть годувальника;

документ, що підтверджує перебування на утриманні померлого.

Подати документи можна особисто або через уповноважені онлайн-сервіси Пенсійного фонду.

Раніше ми писали, що українці похилого віку можуть розраховувати не лише на пенсію, а й на додаткову допомогу від держави. Зокрема, за тривалий стаж роботи передбачені доплати та пільги.

Також ми розповідали, що для громадян віком від 65 років встановлено підвищений мінімум пенсійних виплат. Держава гарантує, що їхній розмір не може бути нижчим визначеної суми.