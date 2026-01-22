Видео
Главная Экономика Потеря кормильца — кто и какие выплаты может получать в 2026

Потеря кормильца — кто и какие выплаты может получать в 2026

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 05:45
Выплаты в случае потери кормильца — какие суммы гарантируют в 2026 году
Пожилая женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Граждане Украины, которые потеряли кормильца, могут оформить специальную пенсию через Пенсионный фонд. В 2026 году государство обновило минимальные размеры таких выплат.

О том, кто может получать выплаты в случае потери кормильца и какая минимальная сумма выплат в 2026 году, отмечается в законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Читайте также:

Кто имеет право на выплаты в 2026 году

Пенсия по потере кормильца призвана поддержать людей, которые после смерти близкого родственника не могут самостоятельно обеспечивать себя. Получать выплаты могут нетрудоспособные члены семьи, если на день смерти кормильца они не могли работать. Речь идет о:

  • родителях от 60 лет или с инвалидностью;
  • муже или жене пенсионного возраста или с инвалидностью;
  • детях до 18 лет, а также детях с инвалидностью — независимо от возраста.

Каждому такому члену семьи выплачивают 50% пенсии по возрасту, которую мог бы получать умерший. Если получателей двое или больше, 100% этой суммы делится между ними поровну. Выплаты продолжаются весь период нетрудоспособности, а для людей с инвалидностью и лиц от 60 лет — бессрочно.

Какие минимальные суммы в 2026 году

Для гражданских граждан минимальный размер зависит от количества получателей:

  • один получатель — 100% прожиточного минимума;
  • двое получателей — 120% прожиточного минимума;
  • трое и более получателей — 150% прожиточного минимума.

Нетрудоспособность подтверждается медицинскими документами.

Для семей погибших военнослужащих пенсия составляет от 30% до 70% денежного обеспечения умершего. При этом она не может быть меньше двух прожиточных минимумов. В 2026 году это 5 190 гривен.

Как оформить выплаты в 2026 году

Чтобы оформить пенсию, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать:

  • заявление;
  • паспорт и идентификационный код;
  • свидетельство о браке (при необходимости);
  • свидетельство о смерти кормильца;
  • документ, подтверждающий пребывание на иждивении умершего.

Подать документы можно лично или через уполномоченные онлайн-сервисы Пенсионного фонда.

Ранее мы писали, что украинцы пожилого возраста могут рассчитывать не только на пенсию, но и на дополнительную помощь от государства. В частности, за длительный стаж работы предусмотрены доплаты и льготы.

Также мы рассказывали, что для граждан в возрасте от 65 лет установлен повышенный минимум пенсионных выплат. Государство гарантирует, что их размер не может быть ниже определенной суммы.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
