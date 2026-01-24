Право на льготы в феврале получит больше украинцев — кто сможет экономить

Мужчина заполняет данные из паспорта. Фото: УНИАН

Льготы — это важный элемент поддержки украинцев. В феврале 2026 года еще больше граждан сможет пользоваться государственными гарантиями, но для этого нужно выполнить одно важное условие.

Кто получит право на льготы в феврале 2026 года

Украинцы, которые достигнут пенсионного возраста в феврале 2026 года, получат право пользоваться рядом льгот от государства. Поддержка предоставляется гражданам в возрасте от 60 лет, которые официально вышли на пенсию. Украинцам пожилого возраста гарантируют такие льготы:

Бесплатный проезд в транспорте

Пенсионеры и в дальнейшем смогут бесплатно ездить в городском общественном транспорте, пригородных автобусах и электропоездах. Льгота не распространяется на метро и такси.

Компенсации на коммунальные услуги и субсидии

По данным ПФУ, пенсионеры, которые живут в сельской местности и ранее работали в образовании, медицине или культуре, имеют право на полное возмещение расходов на газ, электроэнергию, воду и топливо.

Другие пенсионеры могут оформить жилищную субсидию, если коммунальные платежи превышают обязательную норму. Подать заявление можно через Пенсионный фонд или онлайн через портал "Дія".

Скидка 50% на автогражданку

Люди пенсионного возраста имеют право платить только половину стоимости автострахования. Это возможно, если объем двигателя авто не превышает 2500 куб. см или если это электромобиль мощностью до 100 кВт.

Освобождение от земельного налога

Пенсионеры не платят налог на землю при условии, что площадь участка не превышает установленные нормы. Льгота действует для земли под жилой дом, дачу, сад, гараж или личное сельское хозяйство.

Бесплатная правовая помощь

Пожилые люди могут бесплатно получить юридические консультации, помощь с документами, заявлениями или жалобами, а также правовое сопровождение в случае споров.

Кто из украинцев 60+ может рассчитывать на повышение выплат в феврале 2026 года

Кроме основной пенсии, украинцы, которым исполнится определенное количество лет в феврале, могут рассчитывать на повышение выплат:

от 70 до 74 лет — 300 грн в месяц;

от 75 до 79 лет — 456 грн в месяц;

от 80 лет — 570 грн в месяц.

При этом общий размер пенсии вместе с доплатами не должен превышать 10 340,35 грн. При переходе к новой возрастной категории предыдущая доплата отменяется и заменяется большей.

Пенсионеры в возрасте от 80 лет могут получать отдельную доплату на уход. Она назначается тем, кто проживает сам, нуждается в постоянном уходе и не имеет трудоспособных родственников. С 1 января 2026 года размер этой выплаты вырастет с 944 грн до 1 038 грн в месяц.

