Пенсия в 2026 году — без чего не удастся оформить выплаты

Украинцы, которые достигли пенсионного возраста и имеют достаточное количество страхового стажа, могут обратиться за назначением пенсии. При этом, вместе с заявлением нужно подать ряд документов, без которых оформить выплаты будет невозможно.

О том, без каких документов не получится оформить пенсию в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Условия назначения пенсии в 2026 году

На сайте Пенсионного фонда Украины отмечается: если в 2026 году вам исполняется 60 лет и ваш страховой стаж составляет не менее 33 лет, вы имеете право на пенсию по возрасту. Подать заявление на ее получение можно в любой момент после достижения этого права. Однако есть важный момент:

Если вы подадите заявление в течение трех месяцев после достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за вашим днем рождения. Если обращение происходит по истечении трехмесячного срока, выплата пенсии начнется с даты подачи заявления.

В Украине Пенсионный фонд предоставляет услуги по принципу экстерриториальности. Это означает, что подать заявление можно в любой сервисный центр ПФУ, независимо от места вашего постоянного проживания.

Какие документы нужно подготовить для оформления пенсии

В Пенсионном фонде напоминают, что для назначения пенсии, кроме заявления, в Пенсионный фонд подаются следующие документы:

Паспорт. Идентификационный код. Свидетельства о рождении детей. Фотография для пенсионного удостоверения. Женщины в случае смены фамилии добавляют свидетельство о браке. Реквизиты банковского счета, если выбрали способ выплаты через банк. Справка о заработной плате за 60 месяцев до 30.06.2000 года (по желанию). Документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, диплом об образовании, военный билет и т.д.).

Как дистанционно оформить пенсию в 2026 году

Оформить анкету-заявление на автоматическое назначение пенсии можно через личный электронный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

К электронному заявлению нужно приложить сканированные копии необходимых документов. Информация о назначении пенсии, ее дате и размере будет доступна во вкладке "Мои сообщения".

Ранее мы писали, что средняя пенсия в Украине сейчас составляет 6 544 грн, что на 13% больше, чем в прошлом году. Размер выплат также сильно зависит от региона.

Также мы рассказывали, что с 2026 года изменились правила выхода на пенсию: чтобы уйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь больше стажа. Зато за дополнительные годы работы можно получить прибавку.