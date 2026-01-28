Пенсии в Украине в 2026 году — как изменились суммы и в каких областях самые большие выплаты

Пенсионерка получает деньги. Фото: УНИАН

По данным Пенсионного фонда средняя пенсия в Украине составляет 6 544 грн. За последний год эта сумма увеличилась на 13%.

О том, какие пенсии получают украинцы и как отличается размер выплат в разных областях в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новости.LIVE со ссылкой на данные Опендатабот.

Какие пенсии получают украинцы в 2026 году

Не все пенсионеры получают среднюю пенсию. Каждый пятый получает около 4 500 грн в месяц. Более трети пенсионеров живут на примерно 3 250 грн, хотя раньше таких было 44%. Около 15% пенсионеров получают более 10 тыс. грн, и средняя выплата в этой группе составляет 16 тыс. грн.

Всего в Украине более 10,1 млн пенсионеров. Большинство из них (73% или 7,4 млн) получают пенсии по возрасту. Другие категории:

1,5 млн (15%) — пенсии по инвалидности;

500 тыс. (5%) — пенсии за выслугу лет;

700 тыс. (7%) — в связи с потерей кормильца;

Менее 1% получают социальные пенсии и пожизненное содержание судей.

Какие виды пенсий получают украинцы в 2026 году. Фото: Скриншот/Опендатабот



Больше всего пенсионеров живет в Днепропетровской области — 867 тыс., за ней следуют Киев (746 тыс.), Харьковская (687 тыс.) и Львовская (665 тыс.) области. Меньше всего — в Херсонской (202 тыс.) и Черновицкой (203 тыс.) областях.

Какой размер пенсий в Украине

Распределение пенсий по сумме выглядит так:

2 001-3 000 грн — 373 710 (3,7%);

3 001-4 000 грн — 3 157 988 (31,1%);

4 001-5 000 грн — 2 055 262 (20,2%);

5 001-10 000 грн — 3 013 724 (29,6%);

свыше 10 000 грн — 1 566 466 человек (15,4%).

Какой размер пенсий в Украине Скриншот/Опендатабот

Как отличается размер пенсии в разных областях Украины

Размер пенсий также зависит от региона. Самые высокие средние пенсии — в Киеве, около 9 тыс. грн, самые низкие — в Тернопольской области, около 5 тыс. грн. В целом по стране пенсии выросли на 13%, но в некоторых регионах рост был существеннее, например, Ровенская область +24%, Волынь +20%.

Как отличаются пенсии в разных областях Украины. Скриншот/Опендатабот

Большинство пенсионеров (82%) получают выплаты через банки, преимущественно ПриватБанк и Ощадбанк. Однако пенсия — не единственный источник дохода для многих: каждый четвертый пенсионер (2,8 млн человек) продолжает работать. Средняя пенсия этой группы составляет 7 160 грн.

Ранее мы писали, что в Украине не все пенсионеры могут получить пенсию из-за нехватки необходимого страхового стажа. Те, кому его не хватает, получают только социальную помощь.

Также мы рассказывали, что Пенсионный фонд опубликовал свежие данные о пенсиях. Они еще не учитывают новый прожиточный минимум с 1 января 2026 года, но уже показывают, как работает система повышения социальных стандартов. Хотя пенсии растут, из-за подорожания товаров и услуг покупательная способность украинцев падает.