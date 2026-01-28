Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Пенсионная карта Украины — в каких областях самые большие выплаты

Пенсионная карта Украины — в каких областях самые большие выплаты

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 16:10
Пенсии в Украине в 2026 году — как изменились суммы и в каких областях самые большие выплаты
Пенсионерка получает деньги. Фото: УНИАН

По данным Пенсионного фонда средняя пенсия в Украине составляет 6 544 грн. За последний год эта сумма увеличилась на 13%.

О том, какие пенсии получают украинцы и как отличается размер выплат в разных областях в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новости.LIVE со ссылкой на данные Опендатабот.

Реклама
Читайте также:

Какие пенсии получают украинцы в 2026 году

Не все пенсионеры получают среднюю пенсию. Каждый пятый получает около 4 500 грн в месяц. Более трети пенсионеров живут на примерно 3 250 грн, хотя раньше таких было 44%. Около 15% пенсионеров получают более 10 тыс. грн, и средняя выплата в этой группе составляет 16 тыс. грн.

Всего в Украине более 10,1 млн пенсионеров. Большинство из них (73% или 7,4 млн) получают пенсии по возрасту. Другие категории:

  • 1,5 млн (15%) — пенсии по инвалидности;
  • 500 тыс. (5%) — пенсии за выслугу лет;
  • 700 тыс. (7%) — в связи с потерей кормильца;
  • Менее 1% получают социальные пенсии и пожизненное содержание судей.
null
Какие виды пенсий получают украинцы в 2026 году. Фото: Скриншот/Опендатабот


Больше всего пенсионеров живет в Днепропетровской области — 867 тыс., за ней следуют Киев (746 тыс.), Харьковская (687 тыс.) и Львовская (665 тыс.) области. Меньше всего — в Херсонской (202 тыс.) и Черновицкой (203 тыс.) областях.

Какой размер пенсий в Украине

Распределение пенсий по сумме выглядит так:

  • 2 001-3 000 грн — 373 710 (3,7%);
  • 3 001-4 000 грн — 3 157 988 (31,1%);
  • 4 001-5 000 грн — 2 055 262 (20,2%);
  • 5 001-10 000 грн — 3 013 724 (29,6%);
  • свыше 10 000 грн — 1 566 466 человек (15,4%).
null
Какой размер пенсий в Украине Скриншот/Опендатабот

Как отличается размер пенсии в разных областях Украины

Размер пенсий также зависит от региона. Самые высокие средние пенсии — в Киеве, около 9 тыс. грн, самые низкие — в Тернопольской области, около 5 тыс. грн. В целом по стране пенсии выросли на 13%, но в некоторых регионах рост был существеннее, например, Ровенская область +24%, Волынь +20%.

null
Как отличаются пенсии в разных областях Украины. Скриншот/Опендатабот

Большинство пенсионеров (82%) получают выплаты через банки, преимущественно ПриватБанк и Ощадбанк. Однако пенсия — не единственный источник дохода для многих: каждый четвертый пенсионер (2,8 млн человек) продолжает работать. Средняя пенсия этой группы составляет 7 160 грн.

Ранее мы писали, что в Украине не все пенсионеры могут получить пенсию из-за нехватки необходимого страхового стажа. Те, кому его не хватает, получают только социальную помощь.

Также мы рассказывали, что Пенсионный фонд опубликовал свежие данные о пенсиях. Они еще не учитывают новый прожиточный минимум с 1 января 2026 года, но уже показывают, как работает система повышения социальных стандартов. Хотя пенсии растут, из-за подорожания товаров и услуг покупательная способность украинцев падает.

выплаты пенсии деньги пенсионеры соцвыплаты Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации