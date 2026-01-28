Средняя пенсия в Украине — на сколько выросла сумма за год и ощущается ли это в магазине

Пенсионерка покупает продукты. Фото: УНИАН

Пенсионный фонд обнародовал новые данные о пенсиях в Украине. Они еще не учитывают новый уровень прожиточного минимума с 1 января 2026 года, однако уже показывают, как работает действующая система повышения социальных стандартов. Несмотря на рост пенсий, реальная покупательная способность украинцев уменьшается из-за более дорогих продуктов и услуг.

О том, какие выплаты получают граждане пожилого возраста в 2026 году и что изменилось для пенсионеров за последний год, отмечается в материале OBOZ.UA.

Какие пенсии получают украинцы в 2026 году

Средняя пенсия с января 2025 года до января 2026 года выросла с 5 789 грн до 6 545 грн (+13%). Это больше прошлогодней инфляции, которая составляла 8%. Однако даже такое повышение не компенсирует подорожание жизни.

Например, цена пшеничного хлеба высшего сорта за год выросла с 41,04 грн до 49,5 грн/кг (+20,6%). Получается, если в январе 2025 года средняя пенсия позволяла купить 141 кг муки, то в январе 2026 года — только 132,2 кг. То есть реальная покупательная способность среднестатистического пенсионера упала на 6,6%.

Большинство пенсионеров получают меньше 6,5 тыс. грн. По данным Пенсионного фонда, пенсию до 5 тыс. грн имеют 5,549 млн человек — это более половины пенсионеров (53%). Предварительные подсчеты показывают, что более 60% украинцев получают пенсии значительно ниже среднего уровня.

Средняя пенсия по возрасту по состоянию на январь 2026 года составляет 6 190 грн. В этот показатель включены пожизненные выплаты судьям (в среднем 112 388 грн в месяц) и пенсии за выслугу лет для силовиков (около 12 842 грн).

Если считать только обычных украинцев, которые вышли на пенсию по возрасту без специального статуса, цифры будут еще ниже — около 6,1 тыс. грн. Это значительно меньше фактического прожиточного минимума для пенсионеров, который сейчас составляет около 8 тыс. грн.

Почему украинцам все труднее выйти на пенсию

В Украине с 2017 года ежегодно повышают требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет — на 12 месяцев ежегодно. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 33 года стажа, а впоследствии планируют поднять этот показатель до 35 лет.

Средний стаж украинцев сейчас составляет 32 года и 9 месяцев, поэтому многим придется работать до 63 или даже 65 лет.

Требования к стажу для выхода на пенсию в 63 года также повышаются — с 15 лет в 2017 году до 25 лет в 2028-м.

Если его не хватает, человеку придется либо работать дольше, либо докупить стаж. Для 65-летнего возраста минимальный стаж остается 15 лет.

