Социальная пенсия в 2026 году — кто может получать и от чего зависит ее размер

В Украине не все граждане после достижения пенсионного возраста могут оформить страховую пенсию. Причина — недостаточный страховой стаж. В таких случаях государство выплачивает только социальную помощь.

О том, кто может получать социальную пенсию в 2026 году и от чего зависит ее размер, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Условия назначения пенсии по возрасту в 2026 году

С 1 января 2026 года действуют обновленные правила выхода на пенсию по возрасту. Право на пенсию будет зависеть от возраста человека и количества лет страхового стажа.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсию можно оформить в 60, 63 или 65 лет. Для этого нужно иметь не менее:

33 лет стажа — для выхода на пенсию в 60 лет;

23 лет стажа — в 63 года;

15 лет стажа — в 65 лет.

Необходимое количество стажа определяется по нормам, которые действуют на момент достижения пенсионного возраста, а не на дату подачи заявления.

Например, если человек достиг пенсионного возраста в 2025 году, но обратился за пенсией уже в 2026-м, для него будут действовать требования 2025 года. То есть для выхода на пенсию в 60 лет нужно 32 года стажа, а не 33.

Пенсию по возрасту назначают со следующего дня после достижения пенсионного возраста, если заявление подано не позднее чем через три месяца после этого.

Кто не имеет права на пенсию по возрасту

Лица, имеющие менее 15 лет страхового стажа, не могут получить пенсию по возрасту. По достижении 65 лет им назначается социальная помощь. Это государственная поддержка для людей пенсионного возраста, которые не имеют достаточного стажа и не получают других пенсий.

Как оформить социальную пенсию в 2026 году

Чтобы получать поддержку, вместе с заявлением в ПФУ необходимо подать:

РНОКПП (идентификационный код);

реквизиты банковского счета для выплат;

документы об особом статусе — при наличии;

свидетельство о браке (если менялась фамилия);

паспорт или ID-карту с данными о месте проживания;

справку о зарплате за любые 60 месяцев до 30 июня 2000 года (по желанию);

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом, военный билет, свидетельства о рождении детей и т.д.).

Социальная пенсия не является страховой выплатой. Это отдельный вид государственной помощи для людей, которые достигли пенсионного возраста, но не смогли накопить необходимый страховой стаж. Ее сумма зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2026 году составляет 2 595 грн.

