Соціальна пенсія у 2026 році — хто може отримувати та від чого залежить її розмір

В Україні не всі громадяни після досягнення пенсійного віку можуть оформити страхову пенсію. Причина — недостатній страховий стаж. У таких випадках держава виплачує лише соціальну допомогу.

Про те, хто може отримувати соціальну пенсію у 2026 році та від чого залежить її розмір, пояснили в Пенсійному фонді України.

Умови призначення пенсії за віком у 2026 році

З 1 січня 2026 року діють оновлені правила виходу на пенсію за віком. Право на пенсію залежатиме від віку людини та кількості років страхового стажу.

Відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсію можна оформити у 60, 63 або 65 років. Для цього потрібно мати не менше:

33 років стажу — для виходу на пенсію у 60 років;

23 років стажу — у 63 роки;

15 років стажу — у 65 років.

Необхідна кількість стажу визначається за нормами, які діють на момент досягнення пенсійного віку, а не на дату подання заяви.

Наприклад, якщо людина досягла пенсійного віку у 2025 році, але звернулася за пенсією вже у 2026-му, для неї діятимуть вимоги 2025 року. Тобто для виходу на пенсію у 60 років потрібно 32 роки стажу, а не 33.

Пенсію за віком призначають з наступного дня після досягнення пенсійного віку, якщо заява подана не пізніше ніж через три місяці після цього.

Хто не має права на пенсію за віком

Особи, які мають менше ніж 15 років страхового стажу, не можуть отримати пенсію за віком. Після досягнення 65 років їм призначається соціальна допомога. Це державна підтримка для людей пенсійного віку, які не мають достатнього стажу та не отримують інших пенсій.

Як оформити соціальну пенсію у 2026 році

Щоб отримувати підтримку, разом із заявою до ПФУ необхідно подати:

РНОКПП (ідентифікаційний код);

реквізити банківського рахунку для виплат;

документи про особливий статус — за наявності;

свідоцтво про шлюб (якщо змінювалося прізвище);

паспорт або ID-картку з даними про місце проживання;

довідку про зарплату за будь-які 60 місяців до 30 червня 2000 року (за бажанням);

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом, військовий квиток, свідоцтва про народження дітей тощо).

Соціальна пенсія не є страховою виплатою. Це окремий вид державної допомоги для людей, які досягли пенсійного віку, але не змогли накопичити необхідний страховий стаж. ЇЇ сума залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2026 році становить 2 595 грн.

