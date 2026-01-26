Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Доплати до пенсії — хто додатково отримує до 1038 грн щомісяця

Доплати до пенсії — хто додатково отримує до 1038 грн щомісяця

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 05:55
Від 596 до 1038 грн надбавки до пенсії — хто отримає доплату у 2026 році
Пенсіонерка отримує гроші. Фото: УНІАН

Громадяни України, які мають державні нагороди, почесні звання або інші особливі відзнаки, можуть отримувати додаткові виплати до пенсії. Сума надбавки — від кількох сотень гривень до майже 26 тисяч. 

Про те, хто та які доплати до пенсії може отримувати у 2026 році, зазначається у законі "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Реклама
Читайте також:

Хто має право на доплату у 2026 році

Пенсійні надбавки можуть отримати:

  • космонавти;
  • Герої України;
  • спортсмени — переможці Олімпійських і Паралімпійських ігор;
  • особи зі званнями "народний" або "почесний", присвоєними після 1991 року;
  • жінки, які виховали п’ятьох і більше дітей (у разі смерті матері право переходить до батька).

Для багатодітних матерів також передбачено вихід на пенсію раніше встановленого віку, у тому числі при усиновленні дітей.
Розмір доплати становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму — це приблизно 596–1038 грн на місяць.

Як змінились умови призначення доплат

Після оновлення закону з нього повністю прибрали радянські нагороди. Особи, відзначені орденами та медалями СРСР, більше не можуть оформити нові пенсійні надбавки. Якщо виплата не була призначена раніше, право на неї втрачається остаточно.

Водночас з’явилася нова категорія отримувачів — учасники боротьби за незалежність України у XX столітті, які зазнали репресій і були реабілітовані. Для них встановили фіксовану щомісячну доплату.

Право на додаткові виплати втратили:

  • народні депутати України;
  • депутати місцевих рад чотирьох скликань.

У державі вважають, що ці категорії вже мають достатній рівень соціального забезпечення.

Які ще надбавки до пенсії передбачені у 2026 році

Існують два різні механізми:

  • пенсії за особливі заслуги перед Україною;
  • доплати за особливі заслуги перед Батьківщиною для ветеранів війни.

У другому випадку надбавка становить 70% прожиткового мінімуму, що у 2026 році дорівнює 1 816,5 грн.

Окремий закон, ухвалений після 2014 року, передбачає надбавки для учасників нинішньої війни. Їх отримують:

  • Герої України з орденом "Золота Зірка";
  • особи, нагороджені орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", Княгині Ольги.

Розмір виплат — від однієї до трьох мінімальних зарплат, максимально — до 25 941 грн на місяць. Такі надбавки можуть нараховувати навіть тим, хто ще не досяг пенсійного віку.

Раніше ми писали, що для українців віком від 65 років встановлено вищий мінімум пенсійних виплат. Держава гарантує, що пенсія в цьому віці не може бути меншою за визначену суму.

Також ми розповідали, що питання розміру пенсій і надалі хвилює людей старшого віку. Багато пенсіонерів уважно стежать за новинами та очікують інформації про можливе підвищення виплат.

виплати пенсії гроші пенсіонери Пенсійний Фонд надбавки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації