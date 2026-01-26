Від 596 до 1038 грн надбавки до пенсії — хто отримає доплату у 2026 році

Пенсіонерка отримує гроші. Фото: УНІАН

Громадяни України, які мають державні нагороди, почесні звання або інші особливі відзнаки, можуть отримувати додаткові виплати до пенсії. Сума надбавки — від кількох сотень гривень до майже 26 тисяч.

Про те, хто та які доплати до пенсії може отримувати у 2026 році, зазначається у законі "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Хто має право на доплату у 2026 році

Пенсійні надбавки можуть отримати:

космонавти;

Герої України;

спортсмени — переможці Олімпійських і Паралімпійських ігор;

особи зі званнями "народний" або "почесний", присвоєними після 1991 року;

жінки, які виховали п’ятьох і більше дітей (у разі смерті матері право переходить до батька).

Для багатодітних матерів також передбачено вихід на пенсію раніше встановленого віку, у тому числі при усиновленні дітей.

Розмір доплати становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму — це приблизно 596–1038 грн на місяць.

Як змінились умови призначення доплат

Після оновлення закону з нього повністю прибрали радянські нагороди. Особи, відзначені орденами та медалями СРСР, більше не можуть оформити нові пенсійні надбавки. Якщо виплата не була призначена раніше, право на неї втрачається остаточно.

Водночас з’явилася нова категорія отримувачів — учасники боротьби за незалежність України у XX столітті, які зазнали репресій і були реабілітовані. Для них встановили фіксовану щомісячну доплату.

Право на додаткові виплати втратили:

народні депутати України;

депутати місцевих рад чотирьох скликань.

У державі вважають, що ці категорії вже мають достатній рівень соціального забезпечення.

Які ще надбавки до пенсії передбачені у 2026 році

Існують два різні механізми:

пенсії за особливі заслуги перед Україною;

доплати за особливі заслуги перед Батьківщиною для ветеранів війни.

У другому випадку надбавка становить 70% прожиткового мінімуму, що у 2026 році дорівнює 1 816,5 грн.

Окремий закон, ухвалений після 2014 року, передбачає надбавки для учасників нинішньої війни. Їх отримують:

Герої України з орденом "Золота Зірка";

особи, нагороджені орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", Княгині Ольги.

Розмір виплат — від однієї до трьох мінімальних зарплат, максимально — до 25 941 грн на місяць. Такі надбавки можуть нараховувати навіть тим, хто ще не досяг пенсійного віку.

