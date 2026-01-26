От 596 до 1038 грн надбавки к пенсии — кто получит доплату в 2026 году

Доплаты к пенсии — кто получает до 1038 грн ежемесячно в 2026
Граждане Украины, которые имеют государственные награды, почетные звания или другие особые отличия, могут получать дополнительные выплаты к пенсии. Сумма надбавки — от нескольких сотен гривен до почти 26 тысяч.
О том, кто и какие доплаты к пенсии может получать в 2026 году, отмечается в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".
Кто имеет право на доплату в 2026 году
Пенсионные надбавки могут получить:
- космонавты;
- Герои Украины;
- спортсмены — победители Олимпийских и Паралимпийских игр;
- лица со званиями "народный" или "почетный", присвоенными после 1991 года;
- женщины, воспитавшие пятерых и более детей (в случае смерти матери право переходит к отцу).
Для многодетных матерей также предусмотрен выход на пенсию раньше установленного возраста, в том числе при усыновлении детей.
Размер доплаты составляет от 23% до 40% прожиточного минимума — это примерно 596-1038 грн в месяц.
Как изменились условия назначения доплат
После обновления закона из него полностью убрали советские награды. Лица, отмеченные орденами и медалями СССР, больше не могут оформить новые пенсионные надбавки. Если выплата не была назначена ранее, право на нее теряется окончательно.
В то же время появилась новая категория получателей — участники борьбы за независимость Украины в XX веке, которые подверглись репрессиям и были реабилитированы. Для них установили фиксированную ежемесячную доплату.
Право на дополнительные выплаты потеряли:
- народные депутаты Украины;
- депутаты местных советов четырех созывов.
В государстве считают, что эти категории уже имеют достаточный уровень социального обеспечения.
Какие еще надбавки к пенсии предусмотрены в 2026 году
Существуют два разных механизма:
- пенсии за особые заслуги перед Украиной;
- доплаты за особые заслуги перед Родиной для ветеранов войны.
Во втором случае надбавка составляет 70% прожиточного минимума, что в 2026 году составляет 1 816,5 грн.
Отдельный закон, принятый после 2014 года, предусматривает надбавки для участников нынешней войны. Их получают:
- Герои Украины с орденом "Золотая Звезда";
- лица, награжденные орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", Княгини Ольги.
Размер выплат — от одной до трех минимальных зарплат, максимально — до 25 941 грн в месяц. Такие надбавки могут начислять даже тем, кто еще не достиг пенсионного возраста.
