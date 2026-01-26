От 596 до 1038 грн надбавки к пенсии — кто получит доплату в 2026 году

Пенсионерка получает деньги. Фото: УНИАН

Граждане Украины, которые имеют государственные награды, почетные звания или другие особые отличия, могут получать дополнительные выплаты к пенсии. Сумма надбавки — от нескольких сотен гривен до почти 26 тысяч.

О том, кто и какие доплаты к пенсии может получать в 2026 году, отмечается в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Кто имеет право на доплату в 2026 году

Пенсионные надбавки могут получить:

космонавты;

Герои Украины;

спортсмены — победители Олимпийских и Паралимпийских игр;

лица со званиями "народный" или "почетный", присвоенными после 1991 года;

женщины, воспитавшие пятерых и более детей (в случае смерти матери право переходит к отцу).

Для многодетных матерей также предусмотрен выход на пенсию раньше установленного возраста, в том числе при усыновлении детей.

Размер доплаты составляет от 23% до 40% прожиточного минимума — это примерно 596-1038 грн в месяц.

Как изменились условия назначения доплат

После обновления закона из него полностью убрали советские награды. Лица, отмеченные орденами и медалями СССР, больше не могут оформить новые пенсионные надбавки. Если выплата не была назначена ранее, право на нее теряется окончательно.

В то же время появилась новая категория получателей — участники борьбы за независимость Украины в XX веке, которые подверглись репрессиям и были реабилитированы. Для них установили фиксированную ежемесячную доплату.

Право на дополнительные выплаты потеряли:

народные депутаты Украины;

депутаты местных советов четырех созывов.

В государстве считают, что эти категории уже имеют достаточный уровень социального обеспечения.

Какие еще надбавки к пенсии предусмотрены в 2026 году

Существуют два разных механизма:

пенсии за особые заслуги перед Украиной;

доплаты за особые заслуги перед Родиной для ветеранов войны.

Во втором случае надбавка составляет 70% прожиточного минимума, что в 2026 году составляет 1 816,5 грн.

Отдельный закон, принятый после 2014 года, предусматривает надбавки для участников нынешней войны. Их получают:

Герои Украины с орденом "Золотая Звезда";

лица, награжденные орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", Княгини Ольги.

Размер выплат — от одной до трех минимальных зарплат, максимально — до 25 941 грн в месяц. Такие надбавки могут начислять даже тем, кто еще не достиг пенсионного возраста.

