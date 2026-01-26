Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Доплаты к пенсии — кто получает до 1038 грн ежемесячно в 2026

Доплаты к пенсии — кто получает до 1038 грн ежемесячно в 2026

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 05:55
От 596 до 1038 грн надбавки к пенсии — кто получит доплату в 2026 году
Пенсионерка получает деньги. Фото: УНИАН

Граждане Украины, которые имеют государственные награды, почетные звания или другие особые отличия, могут получать дополнительные выплаты к пенсии. Сумма надбавки — от нескольких сотен гривен до почти 26 тысяч.

О том, кто и какие доплаты к пенсии может получать в 2026 году, отмечается в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Реклама
Читайте также:

Кто имеет право на доплату в 2026 году

Пенсионные надбавки могут получить:

  • космонавты;
  • Герои Украины;
  • спортсмены — победители Олимпийских и Паралимпийских игр;
  • лица со званиями "народный" или "почетный", присвоенными после 1991 года;
  • женщины, воспитавшие пятерых и более детей (в случае смерти матери право переходит к отцу).

Для многодетных матерей также предусмотрен выход на пенсию раньше установленного возраста, в том числе при усыновлении детей.
Размер доплаты составляет от 23% до 40% прожиточного минимума — это примерно 596-1038 грн в месяц.

Как изменились условия назначения доплат

После обновления закона из него полностью убрали советские награды. Лица, отмеченные орденами и медалями СССР, больше не могут оформить новые пенсионные надбавки. Если выплата не была назначена ранее, право на нее теряется окончательно.

В то же время появилась новая категория получателей — участники борьбы за независимость Украины в XX веке, которые подверглись репрессиям и были реабилитированы. Для них установили фиксированную ежемесячную доплату.

Право на дополнительные выплаты потеряли:

  • народные депутаты Украины;
  • депутаты местных советов четырех созывов.

В государстве считают, что эти категории уже имеют достаточный уровень социального обеспечения.

Какие еще надбавки к пенсии предусмотрены в 2026 году

Существуют два разных механизма:

  • пенсии за особые заслуги перед Украиной;
  • доплаты за особые заслуги перед Родиной для ветеранов войны.

Во втором случае надбавка составляет 70% прожиточного минимума, что в 2026 году составляет 1 816,5 грн.

Отдельный закон, принятый после 2014 года, предусматривает надбавки для участников нынешней войны. Их получают:

  • Герои Украины с орденом "Золотая Звезда";
  • лица, награжденные орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", Княгини Ольги.

Размер выплат — от одной до трех минимальных зарплат, максимально — до 25 941 грн в месяц. Такие надбавки могут начислять даже тем, кто еще не достиг пенсионного возраста.

Ранее мы писали, что для украинцев в возрасте от 65 лет установлен более высокий минимум пенсионных выплат. Государство гарантирует, что пенсия в этом возрасте не может быть меньше определенной суммы.

Также мы рассказывали, что вопрос размера пенсий и в дальнейшем волнует людей старшего возраста. Многие пенсионеры внимательно следят за новостями и ожидают информации о возможном повышении выплат.

выплаты пенсии деньги пенсионеры Пенсионный Фонд надбавки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации