Середня пенсія в Україні — на скільки зросла сума за рік та чи відчувається це в магазині

Пенсійний фонд оприлюднив нові дані про пенсії в Україні. Вони ще не враховують новий рівень прожиткового мінімуму з 1 січня 2026 року, проте вже показують, як діє чинна система підвищення соціальних стандартів. Попри зростання пенсій, реальна купівельна спроможність українців зменшується через дорожчі продукти та послуги.

Про те, які виплати отримують громадяни похилого віку у 2026 році та що змінилось для пенсіонерів за останній рік, зазначається у матеріалі OBOZ.UA.

Які пенсії отримують українці у 2026 році

Середня пенсія з січня 2025 року до січня 2026 року зросла з 5 789 грн до 6 545 грн (+13%). Це більше за торішню інфляцію, яка становила 8%. Проте навіть таке підвищення не компенсує подорожчання життя.

Наприклад, ціна пшеничного хліба вищого ґатунку за рік зросла з 41,04 грн до 49,5 грн/кг (+20,6%). Виходить, якщо у січні 2025 року середня пенсія дозволяла купити 141 кг борошна, то у січні 2026 року — лише 132,2 кг. Тобто реальна купівельна спроможність середньостатистичного пенсіонера впала на 6,6%.

Більшість пенсіонерів отримують менше ніж 6,5 тис. грн. За даними Пенсійного фонду, пенсію до 5 тис. грн мають 5,549 млн осіб — це понад половину пенсіонерів (53%). Попередні підрахунки показують, що понад 60% українців отримують пенсії значно нижчі за середній рівень.

Середня пенсія за віком станом на січень 2026 року становить 6 190 грн. До цього показника включені довічні виплати суддям (в середньому 112 388 грн на місяць) та пенсії за вислугу років для силовиків (близько 12 842 грн).

Якщо рахувати лише звичайних українців, які вийшли на пенсію за віком без спеціального статусу, цифри будуть ще нижчі — близько 6,1 тис. грн. Це значно менше фактичного прожиткового мінімуму для пенсіонерів, який зараз становить близько 8 тис. грн.

Чому українцям все важче вийти на пенсію

В Україні з 2017 року щорічно підвищують вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 років — на 12 місяців щороку. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати мінімум 33 роки стажу, а згодом планують підняти цей показник до 35 років.

Середній стаж українців наразі становить 32 роки й 9 місяців, тож багатьом доведеться працювати до 63 або навіть 65 років.

Вимоги до стажу для виходу на пенсію у 63 роки також підвищуються — з 15 років у 2017 році до 25 років у 2028-му.

Якщо його бракує, людині доведеться або працювати довше, або докупити стаж. Для 65-річного віку мінімальний стаж залишається 15 років.

Раніше ми писали, що хоча люди похилого віку отримують пенсію, пільги та державну підтримку, вони все одно мають дотримуватися законів. Інакше їм можуть нарахувати штрафи або урізати розмір пенсії.

Також ми розповідали, що в Україні не всі після досягнення пенсійного віку можуть отримати звичайну пенсію через брак страхового стажу. Тоді держава виплачує лише соціальну допомогу.