Пенсії в Україні у 2026 році — як змінились суми та в яких областях найбільші виплати

Пенсіонерка отримує гроші. Фото: УНІАН

За даними Пенсійного фонду середня пенсія в Україні становить 6 544 грн. За останній рік ця сума збільшилася на 13%.

Про те, які пенсії отримують українці та як відрізняється розмір виплат у різних областях у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на дані Опендатабот.

Реклама

Читайте також:

Які пенсії отримують українці у 2026 році

Не всі пенсіонери отримують середню пенсію. Кожен п’ятий отримує близько 4 500 грн на місяць. Більше ніж третина пенсіонерів живуть на приблизно 3 250 грн, хоча раніше таких було 44%. Близько 15% пенсіонерів отримують більше ніж 10 тис. грн, і середня виплата у цій групі складає 16 тис. грн.

Загалом в Україні понад 10,1 млн пенсіонерів. Більшість з них (73% або 7,4 млн) отримують пенсії за віком. Інші категорії:

1,5 млн (15%) — пенсії по інвалідності;

500 тис. (5%) — пенсії за вислугу років;

700 тис. (7%) — у зв’язку з втратою годувальника;

Менше ніж 1% отримують соціальні пенсії та довічне утримання суддів.

Які види пенсій отримують українці у 2026 році. Фото: Скриншот/Опендатабот



Найбільше пенсіонерів живе у Дніпропетровській області — 867 тис., за нею йдуть Київ (746 тис.), Харківська (687 тис.) та Львівська (665 тис.) області. Найменше — у Херсонській (202 тис.) та Чернівецькій (203 тис.) областях.

Який розмір пенсій в Україні

Розподіл пенсій за сумою виглядає так:

2 001–3 000 грн — 373 710 (3,7%);

3 001–4 000 грн — 3 157 988 (31,1%);

4 001–5 000 грн — 2 055 262 (20,2%);

5 001–10 000 грн — 3 013 724 (29,6%);

понад 10 000 грн — 1 566 466 осіб (15,4%).

Який розмір пенсій в Україні. Скриншот/Опендатабот

Як відрізняється розмір пенсії у різних областях України

Розмір пенсій також залежить від регіону. Найвищі середні пенсії — у Києві, близько 9 тис. грн, найнижчі — у Тернопільській області, близько 5 тис. грн. Загалом по країні пенсії зросли на 13%, але у деяких регіонах зростання було суттєвіше, наприклад, Рівненщина +24%, Волинь +20%.

Як відрізняються пенсії в різних областях України. Скриншот/Опендатабот

Більшість пенсіонерів (82%) отримують виплати через банки, переважно ПриватБанк та Ощадбанк. Проте пенсія — не єдине джерело доходу для багатьох: кожен четвертий пенсіонер (2,8 млн осіб) продовжує працювати. Середня пенсія цієї групи складає 7 160 грн.

Раніше ми писали, що в Україні не всі пенсіонери можуть отримати пенсію через брак необхідного страхового стажу. Ті, кому його бракує, отримують лише соціальну допомогу.

Також ми розповідали, що Пенсійний фонд опублікував свіжі дані про пенсії. Вони ще не враховують новий прожитковий мінімум з 1 січня 2026 року, але вже показують, як працює система підвищення соціальних стандартів. Хоча пенсії ростуть, через подорожчання товарів і послуг купівельна спроможність українців падає.