Стажа больше чем нужно — сколько доплачивают за 5 лет работы сверх нормы в 2026

С начала 2026 года в Украине действуют новые правила выхода на пенсию. Теперь, чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно иметь больший страховой стаж, чем раньше. Несмотря на это, за дополнительные годы работы, украинцы могут получить надбавку.

О том, какой стаж необходим для пенсии в 2026 году и какую прибавку можно получить, если продолжить работать сверх нормы, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Требования к стажу в 2026 году

С начала года в Украине изменились минимальные требования к страховому стажу для назначения пенсии. По данным Пенсионного фонда, в 2026 году правила таковы:

60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;

63 года — минимум 23 года страхового стажа;

65 лет — достаточно 15 лет страхового стажа.

"Если возраста 60 / 63 / 65 лет человек достиг в 2025 году, а обращается за назначением пенсии в 2026 году, то необходимый для назначения пенсии страховой стаж составляет 32 / 22 / 15 лет соответственно", — пояснили в ПФУ.

Если у человека 25 лет стажа, он не сможет уйти на пенсию в 60 лет и должен или продолжать работать, или дождаться 63 лет.

Если страховой стаж меньше 15 лет, пенсия по возрасту не предоставляется ни в 60, ни в 63 года. В этом случае можно получить только государственную социальную помощь после 65 лет, которая назначается людям с низким доходом.

Сколько доплачивают за сверхурочный стаж в 2026 году

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что нормальный страховой стаж составляет:

30 лет для женщин;

35 лет для мужчин.

"Если человек имеет больше стажа, чем нужно, устанавливают доплату: за каждый полный "дополнительный" год страхового стажа добавляют 1% к пенсии от ее базового размера. Однако доплата не может быть больше 1% от уровня прожиточного минимума", — отмечается на сайте Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

В 2026 году эта доплата составляет 1% от прожиточного минимума, который с 1 января равен 2 595 грн. То есть:

за 1 дополнительный год — 25,95 грн;

за 5 лет сверх нормы — 129,75 грн в месяц.

Таким образом, даже если человек работает на 5 лет дольше нормы, его пенсия увеличится менее чем на 130 грн в месяц. При этом "докупить" всего один год стажа стоит около 23 тысяч гривен, что значительно превышает размер ежемесячной надбавки за дополнительные годы работы.

