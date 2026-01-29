Відео
Головна Економіка Доплата за додаткові 5 років стажу — як зміниться розмір пенсії

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 05:45
Стажу більше ніж потрібно — скільки доплачують за 5 років роботи понад норму у 2026
Жінка похилого віку рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

З початку 2026 року в Україні діють нові правила виходу на пенсію. Тепер, щоб отримати пенсію у 60 років, потрібно мати більший страховий стаж, ніж раніше. Попри це, за додаткові роки роботи, українці можуть отримати надбавку.

Про те, який стаж необхідний для пенсії у 2026 році та яку надбавку можна отримати, якщо продовжити працювати понад норму, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Вимоги до стажу у 2026 році

З початку року в Україні змінились мінімальні вимоги до страхового стажу для призначення пенсії. За даними Пенсійного фонду, у 2026 році правила такі:

  • 60 років — не менше 33 років страхового стажу;
  • 63 роки — мінімум 23 роки страхового стажу;
  • 65 років — достатньо 15 років страхового стажу.

"Якщо віку 60 / 63 / 65 років людина досягла у 2025 році, а звертається за призначенням пенсії у 2026 році, то необхідний для призначення пенсії страховий стаж становить 32 / 22 / 15 років відповідно", — пояснили у ПФУ.

Якщо у людини 25 років стажу, вона не зможе піти на пенсію у 60 років і має або продовжувати працювати, або дочекатися 63 років.

Якщо страховий стаж менший за 15 років, пенсія за віком не надається ні у 60, ні у 63 роки. У цьому випадку можна отримати лише державну соціальну допомогу після 65 років, яка призначається людям з низьким доходом.

Скільки доплачують за понаднормовий стаж у 2026 році

В Пенсійному фонді України пояснили, що нормальний страховий стаж становить:

  • 30 років для жінок;
  • 35 років для чоловіків.

"Якщо людина має більше стажу, ніж потрібно, встановлюють доплату: за кожен повний "додатковий" рік страхового стажу додають 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму", — зазначається на сайті Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

У 2026 році ця доплата становить 1% від прожиткового мінімуму, який з 1 січня дорівнює 2 595 грн. Тобто:

  • за 1 додатковий рік — 25,95 грн;
  • за 5 років понад норму — 129,75 грн на місяць.

Таким чином, навіть якщо людина працює на 5 років довше норми, її пенсія збільшиться менш ніж на 130 грн на місяць. При цьому "докупити" всього один рік стажу коштує близько 23 тисяч гривень, що значно перевищує розмір щомісячної надбавки за додаткові роки роботи.

Раніше ми писали, що деякі українці крім основної пенсії можуть отримувати додаткові виплати. Частина з них залежить від прожиткового мінімуму, тому з 1 січня 2026 року суми зросли.

Також ми розповідали, що додаткові гроші на пенсії можуть отримувати громадяни, які мають державні нагороди, почесні звання або інші відзнаки. Вони становлять від кількох сотень до тисяч гривень.

пенсії гроші пенсіонери стаж Пенсійний Фонд надбавки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
