Пенсія у 2026 році — без чого не вдасться оформити виплати

Українці, які досягли пенсійного віку і мають достатню кількість страхового стажу, можуть звернутись по призначення пенсії. При цьому, разом із заявою потрібно подати низку документів, без яких оформити виплати буде неможливо.

Про те, без яких документів не вийде оформити пенсію у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Умови призначення пенсії у 2026 році

На сайті Пенсійного фонду України зазначається: якщо у 2026 році вам виповнюється 60 років і ваш страховий стаж становить щонайменше 33 роки, ви маєте право на пенсію за віком. Подати заяву на її отримання можна у будь-який момент після досягнення цього права. Однак є важливий момент:

Якщо ви подасте заяву протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена з дня, що йде наступним за вашим днем народження. Якщо звернення відбувається після закінчення тримісячного терміну, виплата пенсії розпочнеться з дати подачі заяви.

В Україні Пенсійний фонд надає послуги за принципом екстериторіальності. Це означає, що подати заяву можна в будь-який сервісний центр ПФУ, незалежно від місця вашого постійного проживання.

Які документи потрібно підготувати для оформлення пенсії

В Пенсійному фонді нагадують, що для призначення пенсії, окрім заяви, в Пенсійний фонд подаються такі документи:

Паспорт. Ідентифікаційний код. Свідоцтва про народження дітей. Фотографія для пенсійного посвідчення. Жінки у разі зміни прізвища додають свідоцтво про шлюб. Реквізити банківського рахунку, якщо обрали спосіб виплати через банк. Довідка про заробітну плату за 60 місяців до 30.06.2000 року (за бажанням). Документи, що підтверджують страховий стаж (трудова книжка, диплом про освіту, військовий квиток тощо).

Як дистанційно оформити пенсію у 2026 році

Оформити анкету-заяву на автоматичне призначення пенсії можна через особистий електронний кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

До електронної заяви потрібно додати скановані копії необхідних документів. Інформація про призначення пенсії, її дату та розмір буде доступна у вкладці "Мої повідомлення".

Раніше ми писали, що середня пенсія в Україні зараз становить 6 544 грн, що на 13% більше, ніж торік. Розмір виплат також сильно залежить від регіону.

Також ми розповідали, що з 2026 року змінилися правила виходу на пенсію: щоб піти на пенсію у 60 років, потрібно мати більше стажу. Зате за додаткові роки роботи можна отримати надбавку.