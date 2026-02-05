Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Минимальная пенсия — кто с 1 марта будет получать 12 810 грн в месяц

Минимальная пенсия — кто с 1 марта будет получать 12 810 грн в месяц

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 15:08
Минимальные пенсии с 1 марта — кому теперь будут платить 12 810 грн в месяц
Человек считает деньги. Фото: УНИАН

В Украине с 1 марта 2026 года вырастут минимальные пенсии для семей погибших и пропавших без вести защитников и защитниц Украины. Это очередной шаг государства, чтобы поддержать тех, кто потерял близких в борьбе за независимость страны.

О том, на сколько повысят минимальные пенсии некоторых граждан Украины с 1 марта 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Реклама
Читайте также:

Кому и на сколько повысят выплаты с 1 марта 2026 года

Минимальная выплата для каждого нетрудоспособного члена семьи — родителей, жен, мужей погибших, а также для одного ребенка, который получает государственную помощь вместо пенсии, составит не менее 12 810 грн на человека. Ранее эта сумма составляла 7 800 грн.

Также увеличат минимальные выплаты для семей, где пенсия или помощь предназначена для двух и более членов семьи погибшего (кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа). В таких случаях каждый член семьи будет получать не менее 10 020 грн, вместо нынешних 6 100 грн.

"С 1 марта следующего 2027 года эти размеры ежегодно будут индексировать", — уточнила Свириденко.

Как изменился размер минимальной пенсии в Украине в 2026 году

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что с 1 января 2026 года в Украине вступили в силу изменения в Государственном бюджете, которые предусматривают повышение социальных стандартов. Из-за этого выросли минимальная зарплата, пенсии и некоторые надбавки.

Минимальная зарплата теперь составляет 8 647 грн вместо 8 000 грн. Это повлияло на пенсии неработающих людей в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем:

  • минимальная пенсия выросла до 3 458,80 грн, что равно 40% минимальной зарплаты;
  • для тех, кто имеет сверхурочный стаж, каждый дополнительный год добавляет 1% от 2 595 грн.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц повысили с 2 361 грн до 2 595 грн. Из-за этого пересчитали минимальные пенсии по возрасту, теперь сумма не может быть меньше 2 595 грн.

Ранее мы писали, если пенсионер живет в государственном учреждении, где его полностью содержат, он получает лишь четверть своей пенсии. Выплаты начинаются с первого дня месяца после оформления на полное государственное обеспечение.

Также мы рассказывали, что сегодняшняя система пенсий в Украине несправедливая и требует изменений. Люди теряют около 19% пенсии еще при ее назначении и до половины — во время индексации. Например, украинец с 35 годами стажа получает около 3 100 гривен вместо реальных 6 900 грн.

выплаты пенсии деньги пенсионеры Пенсионный Фонд минимальная пенсия
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации