Минимальные пенсии с 1 марта — кому теперь будут платить 12 810 грн в месяц

В Украине с 1 марта 2026 года вырастут минимальные пенсии для семей погибших и пропавших без вести защитников и защитниц Украины. Это очередной шаг государства, чтобы поддержать тех, кто потерял близких в борьбе за независимость страны.

О том, на сколько повысят минимальные пенсии некоторых граждан Украины с 1 марта 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Кому и на сколько повысят выплаты с 1 марта 2026 года

Минимальная выплата для каждого нетрудоспособного члена семьи — родителей, жен, мужей погибших, а также для одного ребенка, который получает государственную помощь вместо пенсии, составит не менее 12 810 грн на человека. Ранее эта сумма составляла 7 800 грн.

Также увеличат минимальные выплаты для семей, где пенсия или помощь предназначена для двух и более членов семьи погибшего (кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа). В таких случаях каждый член семьи будет получать не менее 10 020 грн, вместо нынешних 6 100 грн.

"С 1 марта следующего 2027 года эти размеры ежегодно будут индексировать", — уточнила Свириденко.

Как изменился размер минимальной пенсии в Украине в 2026 году

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что с 1 января 2026 года в Украине вступили в силу изменения в Государственном бюджете, которые предусматривают повышение социальных стандартов. Из-за этого выросли минимальная зарплата, пенсии и некоторые надбавки.

Минимальная зарплата теперь составляет 8 647 грн вместо 8 000 грн. Это повлияло на пенсии неработающих людей в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем:

минимальная пенсия выросла до 3 458,80 грн, что равно 40% минимальной зарплаты;

для тех, кто имеет сверхурочный стаж, каждый дополнительный год добавляет 1% от 2 595 грн.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц повысили с 2 361 грн до 2 595 грн. Из-за этого пересчитали минимальные пенсии по возрасту, теперь сумма не может быть меньше 2 595 грн.

Ранее мы писали, если пенсионер живет в государственном учреждении, где его полностью содержат, он получает лишь четверть своей пенсии. Выплаты начинаются с первого дня месяца после оформления на полное государственное обеспечение.

Также мы рассказывали, что сегодняшняя система пенсий в Украине несправедливая и требует изменений. Люди теряют около 19% пенсии еще при ее назначении и до половины — во время индексации. Например, украинец с 35 годами стажа получает около 3 100 гривен вместо реальных 6 900 грн.