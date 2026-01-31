Минимальную пенсию планируют существенно повысить — Гетманцев назвал новую сумму

Человек считает деньги. Фото: УНИАН

Систему пенсионного обеспечения в Украине нужно менять, ведь нынешний подход к начислению выплат является несправедливым. Сейчас человек теряет около 19% своей пенсии еще на этапе ее назначения, а впоследствии — до 50% при дальнейшей индексации. Из-за неправильного подхода к расчетам, украинец с 35-летним трудовым стажем фактически получает около 3 100 гривен, хотя должен был бы получать примерно 6 900 гривен.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, в Украине планируют изменить подход к пенсионной системе. Как первый шаг пенсионной реформы сейчас обсуждается возможность повышения минимальной пенсии вдвое — до 6 000 гривен. Это может произойти уже во время индексации выплат в марте.

По словам депутата, это повышение будет касаться абсолютно всех граждан, которые получают минимальную пенсию. Хотя такое решение может выглядеть несколько несправедливым по отношению к другим пенсионерам, оно станет важным шагом в борьбе с бедностью в стране.

"Мы точно значительно улучшим ситуацию с противодействием бедности. Потому что на самом деле 3 тыс./2 тыс. — это то, на что невозможно прожить", — отмечает Гетманцев.

Он добавил, что 6 000 гривен также не является большой суммой, однако это по крайней мере вдвое больше нынешних минимальных выплат. Именно поэтому этот шаг активно обсуждается с министром социальной политики.

По словам Гетманцева, реализовать такое повышение реально благодаря имеющемуся резерву в Пенсионном фонде Украины. После этого в планах изменить и другие моменты, связанные с несправедливым начислением пенсий.

Какие пенсии получают украинцы в 2026 году

По последним данным Пенсионного фонда, каждый пятый пенсионер получает около 4 500 гривен в месяц. Более трети пенсионеров живут на примерно 3 250 гривен, хотя раньше таких было 44%.

В то же время около 15% пенсионеров получают более 10 тысяч гривен, а средний размер выплат в этой группе составляет около 16 тысяч гривен.

Размер пенсий также существенно зависит от региона проживания:

Самые высокие средние пенсии зафиксированы в Киеве — около 9 тысяч гривен. Самые низкие — в Тернопольской области, где средняя пенсия составляет около 5 тысяч гривен.

В целом по стране пенсии выросли в среднем на 13%, однако в некоторых регионах рост был значительно выше. В частности, в Ровенской области пенсии выросли на 24%, а в Волынской — на 20%.

Ранее мы писали, что с 2026 года в Украине изменились условия выхода на пенсию. Чтобы уйти на отдых в 60 лет, теперь необходимо иметь больше трудового стажа, чем раньше. В то же время те, кто работает дольше, могут рассчитывать на доплату.

Также мы рассказывали, что граждане, достигшие пенсионного возраста и имеющие нужный стаж, могут подать заявление на оформление пенсии. Вместе с ним обязательно нужно предоставить некоторые документы, иначе выплаты не назначат.