Мінімальну пенсію планують суттєво підвищити — Гетманцев назвав нову суму

Систему пенсійного забезпечення в Україні потрібно змінювати, адже нинішній підхід до нарахування виплат є несправедливим. Наразі людина втрачає близько 19% своєї пенсії ще на етапі її призначення, а згодом — до 50% під час подальшої індексації. Через неправильний підхід до розрахунків, українець із 35-річним трудовим стажем фактично отримує близько 3 100 гривень, хоча мав би отримувати приблизно 6 900 гривень.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, в Україні планують змінити підхід до пенсійної системи. Як перший крок пенсійної реформи наразі обговорюється можливість підвищення мінімальної пенсії вдвічі — до 6 000 гривень. Це може відбутись уже під час індексації виплат у березні.

За словами депутата, це підвищення стосуватиметься абсолютно всіх громадян, які отримують мінімальну пенсію. Хоча таке рішення може виглядати дещо несправедливим стосовно інших пенсіонерів, воно стане важливим кроком у боротьбі з бідністю в країні.

"Ми точно значно покращимо ситуацію з протидією бідності. Бо насправді 3 тис./2 тис. — це те, на що неможливо прожити", — зазначає Гетманцев.

Він додав, що 6 000 гривень також не є великою сумою, однак це принаймні вдвічі більше за нинішні мінімальні виплати. Саме тому цей крок активно обговорюється з міністром соціальної політики.

За словами Гетманцева, реалізувати таке підвищення реально завдяки наявному резерву в Пенсійному фонді України. Після цього в планах змінити й інші моменти, пов’язані з несправедливим нарахуванням пенсій.

Які пенсії отримують українці у 2026 році

За останніми даними Пенсійного фонду, кожен п’ятий пенсіонер отримує близько 4 500 гривень на місяць. Більше ніж третина пенсіонерів живуть на приблизно 3 250 гривень, хоча раніше таких було 44%.

Водночас близько 15% пенсіонерів отримують більше ніж 10 тисяч гривень, а середній розмір виплат у цій групі становить близько 16 тисяч гривень.

Розмір пенсій також суттєво залежить від регіону проживання:

Найвищі середні пенсії зафіксовані в Києві — близько 9 тисяч гривень. Найнижчі — у Тернопільській області, де середня пенсія становить близько 5 тисяч гривень.

Загалом по країні пенсії зросли в середньому на 13%, однак у деяких регіонах зростання було значно вищим. Зокрема, у Рівненській області пенсії зросли на 24%, а у Волинській — на 20%.

Раніше ми писали, що з 2026 року в Україні змінилися умови виходу на пенсію. Щоб піти на відпочинок у 60 років, тепер необхідно мати більше трудового стажу, ніж раніше. Водночас ті, хто працює довше, можуть розраховувати на доплату.

Також ми розповідали, що громадяни, які досягли пенсійного віку та мають потрібний стаж, можуть подати заяву на оформлення пенсії. Разом із нею обов’язково потрібно надати деякі документи, інакше виплати не призначать.