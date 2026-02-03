От пенсии останется лишь 25% — кто потеряет право на оставшуюся сумму в 2026 году

Пожилая женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В некоторых случаях размер выплат граждан пожилого возраста может существенно уменьшиться. Например, если человек находится на полном государственном содержании, получать полную сумму пенсии он не может.

О том, какой процент от своей пенсии может получать человек, который находится на полном государственном содержании в 2026 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Какую часть пенсии теряет человек на полном государственном содержании в 2026 году

Если пенсионер находится в учреждении, где государство его полностью обеспечивает, он получает лишь 25% от своей пенсии. Выплата начинается с первого дня месяца, следующего после оформления на полное государственное содержание.

Если пенсия превышает фактическую стоимость содержания в учреждении, пенсионеру компенсируют разницу, но размер выплаты все равно не может быть меньше 25% от назначенной пенсии.

Если пенсионер имеет нетрудоспособных членов семьи, находящихся на его иждивении, 25% пенсии получает сам пенсионер, а остальная сумма направляется членам семьи, но не более половины общей пенсии.

В каких случаях пенсия выплачивается в полном объеме

Граждане, которым назначена пенсия в соответствии с законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", получают ее полностью, даже если находятся на полном государственном содержании.

Временное отсутствие пенсионера в учреждении, например из-за лечения или отпуска, не влияет на размер выплаты — пенсия выплачивается полностью за весь период его отсутствия.

Для детей-сирот пенсия в связи с потерей кормильца на полном государственном содержании начисляется полностью и переводится на их банковские счета. Другие дети, которые также находятся на содержании государства, получают половину пенсии, которая перечисляется на их банковские счета.

