Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Выплаты урежут на 75% — кто может потерять большую часть пенсии в 2026

Выплаты урежут на 75% — кто может потерять большую часть пенсии в 2026

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 05:45
От пенсии останется лишь 25% — кто потеряет право на оставшуюся сумму в 2026 году
Пожилая женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В некоторых случаях размер выплат граждан пожилого возраста может существенно уменьшиться. Например, если человек находится на полном государственном содержании, получать полную сумму пенсии он не может.

О том, какой процент от своей пенсии может получать человек, который находится на полном государственном содержании в 2026 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама
Читайте также:

Какую часть пенсии теряет человек на полном государственном содержании в 2026 году

Если пенсионер находится в учреждении, где государство его полностью обеспечивает, он получает лишь 25% от своей пенсии. Выплата начинается с первого дня месяца, следующего после оформления на полное государственное содержание.

Если пенсия превышает фактическую стоимость содержания в учреждении, пенсионеру компенсируют разницу, но размер выплаты все равно не может быть меньше 25% от назначенной пенсии.

Если пенсионер имеет нетрудоспособных членов семьи, находящихся на его иждивении, 25% пенсии получает сам пенсионер, а остальная сумма направляется членам семьи, но не более половины общей пенсии.

В каких случаях пенсия выплачивается в полном объеме

Граждане, которым назначена пенсия в соответствии с законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", получают ее полностью, даже если находятся на полном государственном содержании.

Временное отсутствие пенсионера в учреждении, например из-за лечения или отпуска, не влияет на размер выплаты — пенсия выплачивается полностью за весь период его отсутствия.

Для детей-сирот пенсия в связи с потерей кормильца на полном государственном содержании начисляется полностью и переводится на их банковские счета. Другие дети, которые также находятся на содержании государства, получают половину пенсии, которая перечисляется на их банковские счета.

Ранее мы писали, что в Украине не все люди могут получить пенсию после достижения необходимого возраста из-за нехватки страхового стажа. В таких случаях государство дает только социальную помощь.

Также мы рассказывали, что с 1 января вступили в силу новые нормы закона о госбюджете на 2026 год. Согласно документу, были повышены некоторые социальные стандарты, в частности минимальные и максимальные пенсии.

пенсии деньги пенсионеры финансы соцвыплаты Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации