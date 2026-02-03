Від пенсії залишиться лише 25% — хто втратить право на решту суми у 2026 році

Жінка похилого віку тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В деяких випадках розмір виплат громадян похилого віку може суттєво зменшитись. Наприклад, якщо людина перебуває на повному державному утриманні, отримувати повну суму пенсії вона не може.

Про те, який відсоток від своєї пенсії може отримувати людина, яка перебуває на повному державному утриманні у 2026 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

Яку частину пенсії втрачає людина на повному державному утриманні у 2026 році

Якщо пенсіонер перебуває у закладі, де держава його повністю забезпечує, він отримує лише 25% від своєї пенсії. Виплата починається з першого дня місяця, що йде після оформлення на повне державне утримання.

Якщо пенсія перевищує фактичну вартість утримання в установі, пенсіонеру компенсують різницю, але розмір виплати все одно не може бути меншим ніж 25% від призначеної пенсії.

Якщо пенсіонер має непрацездатних членів родини, які перебувають на його утриманні, 25% пенсії отримує сам пенсіонер, а решта суми спрямовується членам сім’ї, але не більше ніж половина загальної пенсії.

В яких випадках пенсія виплачується в повному обсязі

Громадяни, яким призначено пенсію відповідно до закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", отримують її повністю, навіть якщо перебувають на повному державному утриманні.

Тимчасова відсутність пенсіонера в закладі, наприклад через лікування або відпустку, не впливає на розмір виплати — пенсія виплачується повністю за весь період його відсутності.

Для дітей-сиріт пенсія у зв’язку з втратою годувальника на повному державному утриманні нараховується повністю і переказується на їхні банківські рахунки. Інші діти, які також перебувають на утриманні держави, отримують половину пенсії, яка перераховується на їхні банківські рахунки.

Раніше ми писали, що в Україні не всі люди можуть отримати пенсію після досягнення необхідного віку через брак страхового стажу. У таких випадках держава дає лише соціальну допомогу.

Також ми розповідали, що з 1 січня набрали чинності нові норми закону про держбюджет на 2026 рік. Згідно з документом, було підвищено деякі соціальні стандарти, зокрема мінімальні та максимальні пенсії.