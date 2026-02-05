Відео
Головна Економіка Мінімальна пенсія — хто з 1 березня отримуватиме 12 810 грн на місяць

Мінімальна пенсія — хто з 1 березня отримуватиме 12 810 грн на місяць

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 15:08
Мінімальні пенсії з 1 березня — кому тепер платитимуть 12 810 грн на місяць
Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

В Україні з 1 березня 2026 року зростуть мінімальні пенсії для родин загиблих та зниклих безвісти захисників та захисниць України. Це черговий крок держави, щоб підтримати тих, хто втратив близьких у боротьбі за незалежність країни.

Про те, на скільки підвищать мінімальні пенсії деяких громадян України з 1 березня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.

Читайте також:

Кому та на скільки підвищать виплати з 1 березня 2026 року

Мінімальна виплата для кожного непрацездатного члена сім’ї — батьків, дружин, чоловіків загиблих, а також для однієї дитини, яка отримує державну допомогу замість пенсії, складе не менше 12 810 грн на особу. Раніше ця сума становила 7 800 грн.

Також збільшать мінімальні виплати для сімей, де пенсія чи допомога призначена для двох і більше членів родини загиблого (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка). У таких випадках кожен член родини отримуватиме не менше 10 020 грн, замість нинішніх 6 100 грн.

"Із 1 березня наступного 2027 року ці розміри щороку індексуватимуть", — уточнила Свириденко.

Як змінився розмір мінімальної пенсії в Україні у 2026 році

В Пенсійному фонді України розповіли, що з 1 січня 2026 року в Україні набрали чинності зміни в Державному бюджеті, які передбачають підвищення соціальних стандартів. Через це зросли мінімальна зарплата, пенсії та деякі надбавки.

Мінімальна зарплата тепер становить 8 647 грн замість 8 000 грн. Це вплинуло на пенсії непрацюючих людей віком від 65 років із повним страховим стажем:

  • мінімальна пенсія зросла до 3 458,80 грн, що дорівнює 40% мінімальної зарплати;
  • для тих, хто має понаднормовий стаж, кожен додатковий рік додає 1% від 2 595 грн.

Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб підвищили з 2 361 грн до 2 595 грн. Через це перерахували мінімальні пенсії за віком, тепер сума не може бути меншою ніж 2 595 грн.

Раніше ми писали, якщо пенсіонер живе в державному закладі, де його повністю утримують, він отримує лише чверть своєї пенсії. Виплати починаються з першого дня місяця після оформлення на повне державне забезпечення.

Також ми розповідали, що сьогоднішня система пенсій в Україні несправедлива і потребує змін. Люди втрачають близько 19% пенсії ще при її призначенні й до половини — під час індексації. Наприклад, українець із 35 роками стажу отримує близько 3 100 гривень замість реальних 6 900 грн.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
