Мінімалка та прожитковий мінімум в Україні — як змінились суми за останні 5 років

В Україні мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум зазвичай переглядають з 1 січня — разом із набуттям чинності закону про Державний бюджет. Їхній розмір визначають з урахуванням прогнозів щодо економіки, інфляції та рівня ВВП.

Про те, як змінились мінімальна зарплата та прожитковий мінімум в Україні за останні п'ять років, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як змінився розмір мінімальної зарплати за останні 5 років

Відповідно до Закону України "Про оплату праці", працівник, який повністю виконав місячну норму робочого часу, не може отримувати заробітну плату нижчу за встановлений державою мінімальний рівень.

Після запровадження гривні замість купоно-карбованців мінімальна заробітна плата становила лише 15 гривень. Такий показник зберігався до 1997 року, після чого розпочалося поступове підвищення.

У 2021 році мінімалка досягла 6 000 гривень, а з початку 2022 року її збільшили до 6 500 гривень. Попри повномасштабну війну, показник продовжував зростати:

восени 2022 року його підвищили до 6 700 гривень.

протягом 2023 року розмір мінімальної зарплати залишався незмінним.

на початку 2024 року він зріс до 7 100 гривень, а згодом — до 8 000 гривень.

Наразі мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 647 гривень.

На скільки підвищили рівень прожиткового мінімуму за останні п’ять років

Прожитковий мінімум — це грошове вираження вартості базового споживчого кошика. До нього входять мінімально необхідні продукти харчування, непродовольчі товари та послуги, потрібні для нормального функціонування організму людини та її життєдіяльності.

Наприкінці 2021 року загальний показник прожиткового мінімуму складав 2 393 гривні, а за 5 років він зріс майже на 1 000 грн — до 3 209 гривень.

Як змінився розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму за 5 років. Графіка: Новини.LIVE

Розмір прожиткового мінімуму відрізняється залежно від соціально-демографічної групи населення. У 2026 році діють такі показники:

Середній розмір на одну особу — 3 209 грн. Для дітей до 6 років — 2 817 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років — 3 512 грн. Для працездатних осіб — 3 328 грн. Для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Прожитковий мінімум застосовується під час розрахунку аліментів, лікарняних і страхових виплат, податкових пільг, державної допомоги, а також штрафів, розмір яких часто прив’язаний до цього показника.

