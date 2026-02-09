Три країни ЄС з найбільшою мінімалкою — де платять понад 2 тис. євро у 2026 році

Дівчина рахує євро. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році розрив між мінімальними зарплатами в країнах Європейського Союзу залишається дуже великим. У 2026 році найвища мінімалка в ЄС перевищує найменшу більше ніж у чотири рази.

Про те, які 3 країни очолюють рейтинг держав ЄС за рівнем мінімальної зарплати у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на видання Euronews.

У яких трьох країнах ЄС найбільша мінімальна зарплата у 2026 році

Абсолютним лідером за рівнем мінімальної зарплати вже кілька років поспіль є Люксембург. У 2026 році мінімальна оплата праці там становить 2 704 євро на місяць. Це найвищий показник серед усіх країн Євросоюзу.

Друге місце посідає Ірландія, де мінімальна зарплата досягла 2 391 євро. На третьому місці — Німеччина. У 2026 році німецькі працівники з мінімальною оплатою отримують 2 343 євро на місяць.

Водночас експерти наголошують, що самі цифри не завжди показують реальний рівень життя. У країнах із високими зарплатами зазвичай і витрати значно більші, тому для повної картини важливо враховувати вартість житла, продуктів та послуг.

На якому місці в рейтингу Україна

Найнижчий рівень мінімальної зарплати серед країн Євросоюзу зафіксовано в Болгарії — 620 євро на місяць. Якщо ж брати до уваги держави, які лише претендують на членство в ЄС, то найменші суми мають:

Молдова — 319 євро;

Україна — 173 євро.

Розмір мінімальних зарплат в країнах ЄС у 2026 році. Фото: Скриншот/Euronews

В яких країнах ЄС немає мінімальної зарплати

В таких країнах, як Італія, Австрія, Швеція, Данія та Фінляндія, мінімальна зарплата не закріплена на законодавчому рівні. Там розмір оплати праці визначається шляхом колективних угод між роботодавцями та профспілковими організаціями.

Також варто зазначити, що майже третина працівників із мінімальним доходом не побачила жодного підвищення в період із липня 2025-го до січня 2026 року. Рівень мінімальної оплати залишився незмінним у Бельгії, Естонії, Греції, Іспанії, Люксембурзі та Словенії.

Раніше ми писали, що з початку 2026 року в Україні підняли зарплати педагогам на 30%. Нові оклади діють для всіх працівників освіти, а окремі спеціалісти вже у лютому можуть отримувати до 55% надбавки.

Також ми розповідали, що підвищення стосується не лише шкільних учителів, а й працівників вишів — викладачів, професорів, деканів і ректорів. Тому виникає питання, яку зарплату може мати ректор українського університету в лютому.