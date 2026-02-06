Відео
Головна Економіка Скільки мінімально заробляє ректор університету — сума в лютому 2026

Скільки мінімально заробляє ректор університету — сума в лютому 2026

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 16:10
Зарплата ректора університету — на яку мінімальну суму може розраховувати
Лекція в університеті. Фото: Pexels

З 1 січня 2026 року підвищили мінімальні зарплати не лише вчителям у школах, а й науково-педагогічним працівникам, тобто викладачам, професорам, деканам і ректорам в університетах. Цікаво дізнатися, на які суми за Єдиною тарифною сіткою може розраховувати ректор українського ЗВО в лютому.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який мінімальний посадовий оклад ректора університету.

Читайте також:

Тарифний розряд за ЄТС

В Україні досі розраховують посадові оклади працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки. Педагоги можуть самостійно визначити мінімальну зарплату без урахування надбавок, знаючи тільки коефіцієнт свого тарифного розряду (ТР). Всього їх 25.

Кожна педагогічна посада відповідає конкретному ТР. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 26.09.2005 р. № 557, ректор закладу освіти III-IV рівнів акредитації може мати 23 або 24 тарифний розряд із коефіцієнтами 4,27 та 4,36 відповідно.

Мінімальна зарплата ректора університету

Варто уточнити, що йдеться про дохід науково-педагогічних працівників саме бюджетної сфери, грошове забезпечення яких фінансується коштом державного бюджету. Якщо говорити про приватні університети, там не застосовують Єдину тарифну сітку, а встановлюють оклади відповідно до власного зарплатного фонду.

Щоб дізнатися мінімальний дохід ректора, необхідно помножити базову ставку ЄТС, яка у 2026 році становить 3 470 грн, на коефіцієнт свого тарифного розряду. В лютому передбачені такі суми посадового окладу:

  • 23 ТР – 3 470 х 4,27 = 14 817 грн;
  • 24 ТР – 3 470 х 4,36 = 15 129 грн.

Наступний крок, без якого розрахунок буде неповним, включає підвищення мінімальних зарплат на встановлені законом надбавки: плюс 40% до окладів за постановою Кабінету Міністрів від 26.12.2025 р. №1749. Це обіцяне збільшення зарплати вчителів і викладачів, яке набуло чинності 1 січня 2026 року.

З цим підвищенням доходи виростуть до 20 743 грн (23 тарифний розряд) і до 21 180 грн (24 тарифний розряд). Саме на такі мінімальні посадові оклади можуть розраховувати ректори українських університетів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з січня 2026 року викладачі всіх українських військових ліцеїв почали отримувати надбавки 50-100% до окладу. КМУ запровадив єдиний підхід для мотивування і залучення нових педагогів.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів встановив тримісячні доплати в розмірі 20 000 грн для енергетиків, газовиків, залізничників і комунальників, які беруть участь у ремонтно-відновлювальних роботах.

гроші Університет доходи зарплатня викладачі
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
