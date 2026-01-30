Головне нововведення лютого 2026 — хто з українців отримає великі доплати

Гроші в руках. Фото: НБУ/Flickr

Лютий 2026 року принесе деяким українцям важливе нововведення. Воно торкнеться грошового забезпечення представників окремих професій. Їх чекає відчутне підвищення зарплати найближчим часом.

Доплати енергетикам і комунальникам

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про додаткові кошти, які виплатять фахівцям аварійно-ремонтних бригад. В умовах зими, коли об'єкти критичної інфраструктури регулярно потрапляють під обстріли росіян, працівники комунальних служб працюють на виснаження, аби повернути в будинки цивільних світло, газ, воду і тепло.

"Українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть від держави 20 тисяч гривень до зарплати", — повідомили на Урядовому порталі.

Додаткові кошти передбачили для працівників усіх енергетичних компаній незалежно від форми власності, а також підприємств ЖКГ та Укрзалізниці. Водночас виплати отримають лише фахівці, безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт.

Перші гроші надійдуть на рахунки українців у лютому за січень. Кабмін затвердив грошове забезпечення в розмірі 20 000 грн всього на три перші місяці 2026 року. Списки ремонтників будуть складати на підприємствах, а сповіщення про призначення доплати надійде через Дію або SMS.

Підвищені зарплати вчителів

Раніше ми розповідали, коли педагогічні працівники отримають підвищенні зарплати відповідно до постанови від 26.12.2025 р. №1749. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у власному Telegram-каналі, що перші гроші надійдуть на рахунки вчителів до кінця січня 2026 року.

Однак не виключено, що комусь відправлять нові суми з урахуванням надбавки 40% до посадового окладу на початку лютого. Очільниця КМУ запевнила, що виплати будуть здійснені в повному обсязі на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування.

