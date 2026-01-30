Головне нововведення лютого 2026 — хто з українців отримає великі доплати

Головне нововведення лютого — до чого готуватися українцям наприкінці зими
Лютий 2026 року принесе деяким українцям важливе нововведення. Воно торкнеться грошового забезпечення представників окремих професій. Їх чекає відчутне підвищення зарплати найближчим часом.
Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям у лютому.
Доплати енергетикам і комунальникам
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про додаткові кошти, які виплатять фахівцям аварійно-ремонтних бригад. В умовах зими, коли об'єкти критичної інфраструктури регулярно потрапляють під обстріли росіян, працівники комунальних служб працюють на виснаження, аби повернути в будинки цивільних світло, газ, воду і тепло.
"Українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть від держави 20 тисяч гривень до зарплати", — повідомили на Урядовому порталі.
Додаткові кошти передбачили для працівників усіх енергетичних компаній незалежно від форми власності, а також підприємств ЖКГ та Укрзалізниці. Водночас виплати отримають лише фахівці, безпосередньо залучені до аварійно-відновлювальних робіт.
Перші гроші надійдуть на рахунки українців у лютому за січень. Кабмін затвердив грошове забезпечення в розмірі 20 000 грн всього на три перші місяці 2026 року. Списки ремонтників будуть складати на підприємствах, а сповіщення про призначення доплати надійде через Дію або SMS.
Підвищені зарплати вчителів
Раніше ми розповідали, коли педагогічні працівники отримають підвищенні зарплати відповідно до постанови від 26.12.2025 р. №1749. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у власному Telegram-каналі, що перші гроші надійдуть на рахунки вчителів до кінця січня 2026 року.
Однак не виключено, що комусь відправлять нові суми з урахуванням надбавки 40% до посадового окладу на початку лютого. Очільниця КМУ запевнила, що виплати будуть здійснені в повному обсязі на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування.
Нагадаємо, роботодавців чекають великі штрафи в лютому за порушення трудового законодавства. Наприклад, за затримку заробітної плати, гроші "в конвертах", неоформлення найманих працівників і багато іншого.
Також ми писали, які фінансові нововведення чекають українців у лютому 2026 року. Серед важливих змін — створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінмоніторингу та новий порядок надсилання ППР.
Читайте Новини.LIVE!