Головна Економіка Лютий принесе фінансові нововведення — до чого готуватися

Лютий принесе фінансові нововведення — до чого готуватися

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 07:15
Головні фінансові нововведення лютого 2026 — що чекає українців уже скоро
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українців чекають різні фінансові нововведення у лютому 2026 році. Вони стосуються надсилання податкових повідомлень-рішень і фінмоніторингу. Не завадить дізнатися, з чим зіткнуться наші громадяни найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає про два фінансових нововведення лютого 2026 року.

Читайте також:

Обмін інформацією з питань фінмоніторингу

З 2 лютого набере чинності наказ Міністерства фінансів від 04.06.2021 р. №322 "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу". Цим документом Кабінет Міністрів затвердив Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінмоніторингу.

Передбачається спрощення обміну даними між суб’єктами та Державною службою фінансового моніторингу. Зокрема з'явиться:

  • повідомлення про операції, які підлягають моніторингу;
  • обов’язок застосування ризик-орієнтованого підходу при перевірці клієнтів і перехід до кейсового звітування про підозрілі операції;
  • окреме звітування про замороження активів, пов’язаних з тероризмом і розповсюдженням зброї масового знищення.

Суб’єкти фінансового моніторингу будуть отримувати доступ до приватної частини особистого кабінету після електронної ідентифікації. Там українці зможуть подавати інформацію та ознайомлюватися із запитами/дорученнями/рішеннями від Держфінмоніторингу.

Податкові повідомлення-рішення

Друге нововведення торкнеться платників податків. ДПС планує ввести нові правила надсилання повідомлень-рішень (ППР) відповідно до наказу Мінфіну від 09.10.2025 р. № 513. Основні зміни включають:

  • скасування штрафів за несплату податків під час воєнного стану, якщо фінансове зобов'язання було виконане протягом 30 днів після отримання ППР;
  • надання повноважень щодо оформлення ППР контролюючому органу, який адмініструє податки платника, в разі ліквідації попереднього органу;
  • оновлення 30 форм-додатків.

Також передбачається введення кількох зручностей для українців, наприклад, використання QR-кодів для швидкої та зручної сплати коштів. Плюс буде надаватися інформація про судові/адміністративні оскарження, які вплинули на розмір грошових зобов'язань.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українських підприємців часто штрафують за порушення. Серед поширених проблем — неоформлення найманих працівників, відсутність реєстратора розрахункових операцій, несплата податків тощо.

Також ми писали, що середній клас у Німеччині має значно вищі доходи, ніж в Україні. Для самотньої людини достатньо 1 850-3 470 євро на місяць після вирахування податків, для сім’ї з дітьми — до 10 000 євро.

Податкова служба зміни фінанси нововведення фінансовий моніторинг
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
