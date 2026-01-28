Головні фінансові нововведення лютого 2026 — що чекає українців уже скоро

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українців чекають різні фінансові нововведення у лютому 2026 році. Вони стосуються надсилання податкових повідомлень-рішень і фінмоніторингу. Не завадить дізнатися, з чим зіткнуться наші громадяни найближчим часом.

Обмін інформацією з питань фінмоніторингу

З 2 лютого набере чинності наказ Міністерства фінансів від 04.06.2021 р. №322 "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу". Цим документом Кабінет Міністрів затвердив Порядок створення особистого кабінету суб’єкта первинного фінмоніторингу.

Передбачається спрощення обміну даними між суб’єктами та Державною службою фінансового моніторингу. Зокрема з'явиться:

повідомлення про операції, які підлягають моніторингу;

обов’язок застосування ризик-орієнтованого підходу при перевірці клієнтів і перехід до кейсового звітування про підозрілі операції;

окреме звітування про замороження активів, пов’язаних з тероризмом і розповсюдженням зброї масового знищення.

Суб’єкти фінансового моніторингу будуть отримувати доступ до приватної частини особистого кабінету після електронної ідентифікації. Там українці зможуть подавати інформацію та ознайомлюватися із запитами/дорученнями/рішеннями від Держфінмоніторингу.

Податкові повідомлення-рішення

Друге нововведення торкнеться платників податків. ДПС планує ввести нові правила надсилання повідомлень-рішень (ППР) відповідно до наказу Мінфіну від 09.10.2025 р. № 513. Основні зміни включають:

скасування штрафів за несплату податків під час воєнного стану, якщо фінансове зобов'язання було виконане протягом 30 днів після отримання ППР;

надання повноважень щодо оформлення ППР контролюючому органу, який адмініструє податки платника, в разі ліквідації попереднього органу;

оновлення 30 форм-додатків.

Також передбачається введення кількох зручностей для українців, наприклад, використання QR-кодів для швидкої та зручної сплати коштів. Плюс буде надаватися інформація про судові/адміністративні оскарження, які вплинули на розмір грошових зобов'язань.

Що ще варто знати українцям

