Главные финансовые нововведения февраля 2026 — что ждет украинцев уже скоро

Украинцев ждут различные финансовые нововведения в феврале 2026 года. Они касаются отправки налоговых уведомлений-решений и финмониторинга. Не помешает узнать, с чем столкнутся наши граждане в ближайшее время.

Обмен информацией по вопросам финмониторинга

Со 2 февраля вступит в силу приказ Министерства финансов от 04.06.2021 г. №322 "Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга". Этим документом Кабинет Министров утвердил Порядок создания личного кабинета субъекта первичного финмониторинга.

Предусматривается упрощение обмена данными между субъектами и Государственной службой финансового мониторинга. В частности появится:

сообщение об операциях, подлежащих мониторингу;

обязанность применения риск-ориентированного подхода при проверке клиентов и переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях;

отдельная отчетность о замораживании активов, связанных с терроризмом и распространением оружия массового уничтожения.

Субъекты финансового мониторинга будут получать доступ к приватной части личного кабинета после электронной идентификации. Там украинцы смогут подавать информацию и знакомиться с запросами/поручениями/решениями от Госфинмониторинга.

Налоговые уведомления-решения

Второе нововведение коснется налогоплательщиков. ГНС планирует ввести новые правила направления уведомлений-решений (НУР) в соответствии с приказом Минфина от 09.10.2025 г. № 513. Основные изменения включают:

отмену штрафов за неуплату налогов во время военного положения, если финансовое обязательство было выполнено в течение 30 дней после получения НУР;

предоставление полномочий по оформлению НУР контролирующему органу, который администрирует налоги плательщика, в случае ликвидации предыдущего органа;

обновление 30 форм-приложений.

Также предполагается введение нескольких удобств для украинцев, например, использование QR-кодов для быстрой и удобной уплаты средств. Плюс будет предоставляться информация о судебных/административных обжалованиях, которые повлияли на размер денежных обязательств.

Что еще нужно знать украинцам

