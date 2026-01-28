Видео
Україна
Февраль принесет финансовые нововведения — к чему готовиться

Февраль принесет финансовые нововведения — к чему готовиться

Дата публикации 28 января 2026 07:15
Главные финансовые нововведения февраля 2026 — что ждет украинцев уже скоро
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцев ждут различные финансовые нововведения в феврале 2026 года. Они касаются отправки налоговых уведомлений-решений и финмониторинга. Не помешает узнать, с чем столкнутся наши граждане в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о двух финансовых нововведениях февраля 2026 года.

Читайте также:

Обмен информацией по вопросам финмониторинга

Со 2 февраля вступит в силу приказ Министерства финансов от 04.06.2021 г. №322 "Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга". Этим документом Кабинет Министров утвердил Порядок создания личного кабинета субъекта первичного финмониторинга.

Предусматривается упрощение обмена данными между субъектами и Государственной службой финансового мониторинга. В частности появится:

  • сообщение об операциях, подлежащих мониторингу;
  • обязанность применения риск-ориентированного подхода при проверке клиентов и переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях;
  • отдельная отчетность о замораживании активов, связанных с терроризмом и распространением оружия массового уничтожения.

Субъекты финансового мониторинга будут получать доступ к приватной части личного кабинета после электронной идентификации. Там украинцы смогут подавать информацию и знакомиться с запросами/поручениями/решениями от Госфинмониторинга.

Налоговые уведомления-решения

Второе нововведение коснется налогоплательщиков. ГНС планирует ввести новые правила направления уведомлений-решений (НУР) в соответствии с приказом Минфина от 09.10.2025 г. № 513. Основные изменения включают:

  • отмену штрафов за неуплату налогов во время военного положения, если финансовое обязательство было выполнено в течение 30 дней после получения НУР;
  • предоставление полномочий по оформлению НУР контролирующему органу, который администрирует налоги плательщика, в случае ликвидации предыдущего органа;
  • обновление 30 форм-приложений.

Также предполагается введение нескольких удобств для украинцев, например, использование QR-кодов для быстрой и удобной уплаты средств. Плюс будет предоставляться информация о судебных/административных обжалованиях, которые повлияли на размер денежных обязательств.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинских предпринимателей часто штрафуют за нарушения. Среди распространенных проблем — неоформление наемных работников, отсутствие регистратора расчетных операций, неуплата налогов и т.д.

Также мы писали, что средний класс в Германии имеет значительно более высокие доходы, чем в Украине. Для одинокого человека достаточно 1 850-3 470 евро в месяц после вычета налогов, для семьи с детьми — до 10 000 евро.

