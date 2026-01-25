Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Что изменится для украинцев в феврале 2026 — главные нововведения

Что изменится для украинцев в феврале 2026 — главные нововведения

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 16:20
Главные нововведения февраля 2026 — к каким важным изменениям готовиться украинцам
Украинцы на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцев ждет несколько важных нововведений в феврале 2026 года. Они коснутся апостиля для документов, отправки налоговых уведомлений-решений плательщикам и выплат для детей внутренне перемещенных лиц. Не помешает узнать, к каким изменениям готовиться в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трех главных нововведениях февраля 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Налоговые уведомления-решения

Это изменение заработает только в конце зимы, с 26 февраля, однако его важность трудно переоценить. Министерство финансов утвердило приказом от 09.10.2025 № 513 новый порядок направления НУР. Предусматривается введение таких правил:

  • отдельные нормы уплаты налогов во время военного положения;
  • делегирование оформления НУР другому контролирующему органу в случае ликвидации предыдущего;
  • обновление форм НУР (приложения 1-30) с учетом изменения нумерации;
  • унификация структуры и форматов отображения информации;
  • обновление формата реквизита "Назначение платежа".

Также запланированы дополнительные удобства для налогоплательщиков, например, размещение QR-кодов для быстрой и удобной уплаты денежных обязательств.

Апостиль для документов

По решению Министерства юстиции Украины с 1 февраля 2026 года будет введен новый порядок проставления апостиля на официальных документах, предназначенных для использования за рубежом. Изменения включают:

  • применение программных средств Электронного реестра апостилей;
  • наполнение реестра образцами подписей должностных лиц, оттисков печатей и штампов, сведениями о сертификатах открытых ключей;
  • урегулирование процедуры принятия документов, их рассмотрения и выдачи результатов.

Также увеличится стоимость предоставления услуг по проставлению апостиля. Сумма зависит от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и округляется до ближайших 10 гривен. В 2026 году ПМ составляет 3 328 грн, следовательно плата за апостиль равна 670 грн для физических лиц и 1 160 грн — для юридических лиц.

Выплаты для детей ВПЛ

Украинское правительство планирует утвердить выплаты для детей внутренне перемещенных лиц на уровне 3 000 грн ежемесячно с 1 февраля. Об этом сообщил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в собственном Telegram-канале.

По его словам, все дети из семей ВПЛ будут получать деньги. Решение готовят к юридическому оформлению в виде постановления КМУ для реализации с 1 февраля 2026 года. Плюс не исключают повышение уровня дохода для назначения помощи ВПЛ до 10 380 грн (с учетом соответствующих критериев).

Напомним, некоторые украинцы могут не платить ЕСВ в 2026 году. Освобождение от единого социального взноса предусмотрели для ФЛП-пенсионеров, военных, лиц с инвалидностью, наемных работников и др.

Также мы писали, что с 1 января 2026 года в Украине действует программа "єЯсла" для родителей, которые планируют вернуться на работу. Размер финансовой помощи составляет 8 000 грн, или 12 000 грн на детей с инвалидностью.

выплаты Налоговая служба изменения февраль документы нововведение
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации