Главные нововведения февраля 2026 — к каким важным изменениям готовиться украинцам

Украинцев ждет несколько важных нововведений в феврале 2026 года. Они коснутся апостиля для документов, отправки налоговых уведомлений-решений плательщикам и выплат для детей внутренне перемещенных лиц. Не помешает узнать, к каким изменениям готовиться в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трех главных нововведениях февраля 2026 года.

Налоговые уведомления-решения

Это изменение заработает только в конце зимы, с 26 февраля, однако его важность трудно переоценить. Министерство финансов утвердило приказом от 09.10.2025 № 513 новый порядок направления НУР. Предусматривается введение таких правил:

отдельные нормы уплаты налогов во время военного положения;

делегирование оформления НУР другому контролирующему органу в случае ликвидации предыдущего;

обновление форм НУР (приложения 1-30) с учетом изменения нумерации;

унификация структуры и форматов отображения информации;

обновление формата реквизита "Назначение платежа".

Также запланированы дополнительные удобства для налогоплательщиков, например, размещение QR-кодов для быстрой и удобной уплаты денежных обязательств.

Апостиль для документов

По решению Министерства юстиции Украины с 1 февраля 2026 года будет введен новый порядок проставления апостиля на официальных документах, предназначенных для использования за рубежом. Изменения включают:

применение программных средств Электронного реестра апостилей;

наполнение реестра образцами подписей должностных лиц, оттисков печатей и штампов, сведениями о сертификатах открытых ключей;

урегулирование процедуры принятия документов, их рассмотрения и выдачи результатов.

Также увеличится стоимость предоставления услуг по проставлению апостиля. Сумма зависит от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и округляется до ближайших 10 гривен. В 2026 году ПМ составляет 3 328 грн, следовательно плата за апостиль равна 670 грн для физических лиц и 1 160 грн — для юридических лиц.

Выплаты для детей ВПЛ

Украинское правительство планирует утвердить выплаты для детей внутренне перемещенных лиц на уровне 3 000 грн ежемесячно с 1 февраля. Об этом сообщил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в собственном Telegram-канале.

По его словам, все дети из семей ВПЛ будут получать деньги. Решение готовят к юридическому оформлению в виде постановления КМУ для реализации с 1 февраля 2026 года. Плюс не исключают повышение уровня дохода для назначения помощи ВПЛ до 10 380 грн (с учетом соответствующих критериев).

