Освобождение от ЕСВ — кто из украинцев может не платить за себя в 2026 году

Деньги в руках. Фото: НБУ/Flickr

Физические лица-предприниматели должны платить налоги в 2026 году, чтобы не столкнуться со штрафами. Некоторые ФЛП имеют льготу по единому социальному взносу, то есть не обязаны вносить регулярные платежи за себя. Освобождение предусмотрено для отдельных категорий субъектов хозяйствования.

Об этом говорится в законе "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Реклама

Читайте также:

Кто имеет льготы по уплате ЕСВ

Перечень категорий предпринимателей, которые могут по своему усмотрению решать, платить ли единый социальный взнос за себя, довольно широк. В 2026 году освобождение от ЕСВ распространяется на таких ФЛП:

лиц с инвалидностью — льгота работает при условии наличия пенсионных или социальных выплат;

лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерских хозяйств (со статусом пенсионера/человека с инвалидностью);

пенсионеров, вышедших на отдых по возрасту или выслуге лет;

наемных сотрудников, за которых ЕСВ уплачивает работодатель (даже не по официальному месту трудоустройства);

субъектов хозяйствования на общей системе, которые не получили прибыль в отчетном периоде;

мобилизованных украинцев и служащих по контракту;

лиц, местонахождение бизнеса которых — временно оккупированная территория;

лиц, лишенных свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины (на период пребывания в плену и в течение шести месяцев после освобождения).

Во многих случаях сначала необходимо подать подтверждающие документы и заявление на применение льготы, поскольку автоматическое освобождение не предусмотрено.

Сумма ЕСВ в 2026 году

С 1 января увеличился минимальный размер единого социального взноса. Он зависит от показателя минимальной зарплаты, установленного на начало календарного года. Согласно госбюджету-2026, МЗП равна 8 647 грн/мес.

Получается, в январе ЕСВ достигает 1 902,34 грн (22% от минимальной зарплаты). Квартальный платеж доходит до 5 707,02 грн, а годовой — до 22 828,08 грн. Максимальная база начисления единого социального взноса — 20 МЗП, то есть месячная сумма не может превышать 38 046,80 грн.

Напомним, ФЛП должны подать годовую декларацию до крайней даты. Представители 1 группы — до 1 марта 2026 года (отчет по единому налогу), ФЛП 3 группы — до 9 февраля (декларация за четвертый квартал).

Также мы писали, кому из предпринимателей не обязательного устанавливать РРО в 2026 году. Льготу имеют ФЛП 1 группы и некоторые представители 2-3 группы на упрощенной системе. Это зависит от формата приема платежей.