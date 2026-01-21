Звільнення від ЄСВ — хто з українців може не платити за себе у 2026 році

Хто з українців може не платити ЄСВ у 2026 році — повний перелік
Фізичні особи-підприємці повинні сплачувати податки у 2026 році, аби не стикнутися зі штрафами. Деякі ФОПи мають пільгу з єдиного соціального внеску, тобто не зобов’язані вносити регулярні платежі за себе. Звільнення передбачене для окремих категорій суб’єктів господарювання.
Про це йдеться в законі "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
Хто має пільги зі сплати ЄСВ
Перелік категорій підприємців, які можуть на власний розсуд вирішувати, чи сплачувати єдиний соціальний внесок за себе, доволі широкий. У 2026 році звільнення від ЄСВ поширюється на таких ФОПів:
- осіб з інвалідністю — пільга працює за умови наявності пенсійних або соціальних виплат;
- осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, та членів фермерських господарств (зі статусом пенсіонера/людини з інвалідністю);
- пенсіонерів, які вийшли на відпочинок за віком або вислугою років;
- найманих працівників, за яких ЄСВ сплачує роботодавець (навіть не за офіційним місцем працевлаштування);
- суб’єктів господарювання на загальній системі, які не отримали прибуток у звітному періоду;
- мобілізованих українців і службовців за контрактом;
- осіб, місцезнаходження бізнесу яких — тимчасово окупована територія;
- осіб, позбавлених волі внаслідок збройної агресії проти України (на період перебування в полоні та протягом шести місяців після звільнення).
В багатьох випадках спершу необхідно подати підтверджувальні документи і заяву на застосування пільги, оскільки автоматичне звільнення не передбачене.
Сума ЄСВ у 2026 році
З 1 січня збільшився мінімальний розмір єдиного соціального внеску. Він залежить від показника мінімальної зарплати, встановленого на початок календарного року. Згідно з держбюджетом-2026, МЗП дорівнює 8 647 грн/міс.
Виходить, у січні ЄСВ сягає 1 902,34 грн (22% від мінімальної зарплати). Квартальний платіж доходить до 5 707,02 грн, а річний — до 22 828,08 грн. Максимальна база нарахування єдиного соціального внеску — 20 МЗП, тобто місячна сума не може перевищувати 38 046,80 грн.
Нагадаємо, ФОПи повинні подати річну декларацію до крайньої дати. Представники 1 групи — до 1 березня 2026 року (звіт з єдиного податку), ФОП 3 групи — до 9 лютого (декларація за четвертий квартал).
Також ми писали, кому з підприємців не обов’язкового встановлювати РРО у 2026 році. Пільгу мають ФОП 1 групи та деякі представники 2-3 групи на спрощеній системі. Це залежить від формату приймання платежів.
