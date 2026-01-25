Відео
Що зміниться для українців у лютому 2026 — головні нововведення

Дата публікації: 25 січня 2026 16:20
Головні нововведення лютого 2026 — до яких важливих змін готуватися українцям
Українці на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українців чекає кілька важливих нововведень у лютому 2026 року. Вони торкнуться апостилю для документів, надсилання податкових повідомлень-рішень платникам і виплат для дітей внутрішньо переміщених осіб. Не завадить дізнатися, до яких змін готуватися найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає про три головні нововведення лютого 2026 року.

Читайте також:

Податкові повідомлення-рішення

Ця зміна запрацює аж наприкінці зими, з 26 лютого, однак її важливість важко переоцінити. Міністерство фінансів затвердило наказом від 09.10.2025 № 513 новий порядок надсилання ППР. Передбачається запровадження таких правил:

  • окремі норми сплати податків під час воєнного стану;
  • делегування оформлення ППР іншому контролюючому органу в разі ліквідації попереднього;
  • оновлення форм ППР (додатки 1-30) з урахуванням зміни нумерації;
  • уніфікація структури та форматів відображення інформації;
  • оновлення формату реквізиту "Призначення платежу".

Також заплановані додаткові зручності для платників податків, наприклад, розміщення QR-кодів для швидкої та зручної сплати грошових зобов’язань.

Апостиль для документів

За рішенням Міністерства юстиції України з 1 лютого 2026 року буде запроваджено новий порядок проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання за кордоном. Зміни включають:

  • застосування програмних засобів Електронного реєстру апостилів;
  • наповнення реєстру зразками підписів посадових осіб, відбитків печаток і штампів, відомостями про сертифікати відкритих ключів;
  • врегулювання процедури прийняття документів, їх розгляду та видачі результатів.

Також збільшиться вартість надання послуг із проставлення апостиля. Сума залежить від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та округлюється до найближчих 10 гривень. У 2026 році ПМ становить 3 328 грн, отже плата за апостиль дорівнює 670 грн для фізичних осіб і 1 160 грн — для юридичних осіб.

Виплати для дітей ВПО

Український уряд планує затвердити виплати для дітей внутрішньо переміщених осіб на рівні 3 000 грн щомісяця з 1 лютого. Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев у власному Telegram-каналі.

За його словами, всі діти з родин ВПО будуть отримувати кошти. Рішення готують до юридичного оформлення у вигляді постанови КМУ для реалізації з 1 лютого 2026 року. Плюс не виключають підвищення рівня доходу для призначення допомоги ВПО до 10 380 грн (з урахуванням відповідних критеріїв).

Нагадаємо, деякі українці можуть не сплачувати ЄСВ у 2026 році. Звільнення від єдиного соціального внеску передбачили для ФОП-пенсіонерів, військових, осіб з інвалідністю, найманих працівників та ін.

Також ми писали, що з 1 січня 2026 року в Україні діє програма "єЯсла" для батьків, які планують повернутися на роботу. Розмір фінансової допомоги становить 8 000 грн, або 12 000 грн на дітей з інвалідністю.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
