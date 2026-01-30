Главное нововведение февраля 2026 — кто из украинцев получит большие доплаты

Деньги в руках. Фото: НБУ/Flickr

Февраль 2026 года принесет некоторым украинцам важное нововведение. Оно коснется денежного обеспечения представителей отдельных профессий. Их ждет ощутимое повышение зарплаты в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам в феврале.

Доплаты энергетикам и коммунальщикам

Кабинет Министров принял решение о дополнительных средствах, которые выплатят специалистам аварийно-ремонтных бригад. В условиях зимы, когда объекты критической инфраструктуры регулярно попадают под обстрелы россиян, сотрудники коммунальных служб работают на износ, дабы вернуть в дома гражданских свет, газ, воду и тепло.

"Украинские энергетики, тепловики, газовики, коммунальщики, железнодорожники будут получать от государства 20 тысяч гривен к зарплате", — сообщили на Правительственном портале.

Дополнительные деньги предусмотрели для работников всех энергетических компаний независимо от формы собственности, а также предприятий ЖКХ и Укрзализныци. В то же время выплаты получат только специалисты, непосредственно привлеченные к аварийно-восстановительным работам.

Первые деньги поступят на счета украинцев в феврале за январь. Кабмин утвердил денежное обеспечение в размере 20 000 грн всего на три первых месяца 2026 года. Списки ремонтников будут составлять на предприятиях, а оповещение о назначении доплаты поступит через Дію или SMS.

Повышенные зарплаты учителей

Ранее мы рассказывали, когда педагогические сотрудники получат повышенные зарплаты в соответствии с постановлением от 26.12.2025 г. №1749. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в собственном Telegram-канале, что первые деньги поступят на счета учителей до конца января 2026 года.

Однако не исключено, что кому-то отправят новые суммы с учетом надбавки 40% к должностному окладу в начале февраля. Глава КМУ заверила, что выплаты будут осуществлены в полном объеме на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления.

Напомним, работодателей ждут большие штрафы в феврале за нарушение трудового законодательства. Например, за задержку заработной платы, деньги "в конвертах", неоформление наемных сотрудников и многое другое.

Также мы писали, какие финансовые нововведения ждут украинцев в феврале 2026 года. Среди важных изменений — создание личного кабинета субъекта первичного финмониторинга и новый порядок отправки НУР.