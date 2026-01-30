Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Главное нововведение февраля — к чему готовиться украинцам в конце зимы

Главное нововведение февраля — к чему готовиться украинцам в конце зимы

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 18:25
Главное нововведение февраля 2026 — кто из украинцев получит большие доплаты
Деньги в руках. Фото: НБУ/Flickr

Февраль 2026 года принесет некоторым украинцам важное нововведение. Оно коснется денежного обеспечения представителей отдельных профессий. Их ждет ощутимое повышение зарплаты в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам в феврале.

Реклама
Читайте также:

Доплаты энергетикам и коммунальщикам

Кабинет Министров принял решение о дополнительных средствах, которые выплатят специалистам аварийно-ремонтных бригад. В условиях зимы, когда объекты критической инфраструктуры регулярно попадают под обстрелы россиян, сотрудники коммунальных служб работают на износ, дабы вернуть в дома гражданских свет, газ, воду и тепло.

"Украинские энергетики, тепловики, газовики, коммунальщики, железнодорожники будут получать от государства 20 тысяч гривен к зарплате", — сообщили на Правительственном портале.

Дополнительные деньги предусмотрели для работников всех энергетических компаний независимо от формы собственности, а также предприятий ЖКХ и Укрзализныци. В то же время выплаты получат только специалисты, непосредственно привлеченные к аварийно-восстановительным работам.

Первые деньги поступят на счета украинцев в феврале за январь. Кабмин утвердил денежное обеспечение в размере 20 000 грн всего на три первых месяца 2026 года. Списки ремонтников будут составлять на предприятиях, а оповещение о назначении доплаты поступит через Дію или SMS.

Повышенные зарплаты учителей

Ранее мы рассказывали, когда педагогические сотрудники получат повышенные зарплаты в соответствии с постановлением от 26.12.2025 г. №1749. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в собственном Telegram-канале, что первые деньги поступят на счета учителей до конца января 2026 года.

Однако не исключено, что кому-то отправят новые суммы с учетом надбавки 40% к должностному окладу в начале февраля. Глава КМУ заверила, что выплаты будут осуществлены в полном объеме на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления.

Напомним, работодателей ждут большие штрафы в феврале за нарушение трудового законодательства. Например, за задержку заработной платы, деньги "в конвертах", неоформление наемных сотрудников и многое другое.

Также мы писали, какие финансовые нововведения ждут украинцев в феврале 2026 года. Среди важных изменений — создание личного кабинета субъекта первичного финмониторинга и новый порядок отправки НУР.

деньги сфера энергетики нововведение доплаты зарплата
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации