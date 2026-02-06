Видео
Сколько минимально зарабатывает ректор университета — сумма в феврале 2026

Сколько минимально зарабатывает ректор университета — сумма в феврале 2026

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 16:10
Зарплата ректора университета — на какую минимальную сумму может рассчитывать
Лекция в университете. Фото: Pexels

С 1 января 2026 года повысили минимальные зарплаты не только учителям в школах, но и научно-педагогическим работникам, то есть преподавателям, профессорам, деканам и ректорам в университетах. Интересно узнать, на какие суммы по Единой тарифной сетке может рассчитывать ректор украинского ЗВО в феврале.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой минимальный должностной оклад ректора университета.

Читайте также:

Тарифный разряд по ЕТС

В Украине до сих пор рассчитывают должностные оклады сотрудников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки. Педагоги могут самостоятельно определить минимальную зарплату без учета надбавок, зная только коэффициент своего тарифного разряда (ТР). Всего их 25.

Каждая педагогическая должность соответствует конкретному ТР. Согласно приказу Министерства образования и науки от 26.09.2005 г. № 557, ректор заведения образования III-IV уровней аккредитации может иметь 23 или 24 тарифный разряд с коэффициентами 4,27 и 4,36 соответственно.

Минимальная зарплата ректора университета

Стоит уточнить, что речь идет о доходе научно-педагогических работников именно бюджетной сферы, денежное обеспечение которых финансируется за счет государственного бюджета. Если говорить о частных университетах, там не применяют Единую тарифную сетку, а устанавливают оклады в соответствии с собственным зарплатным фондом.

Чтобы узнать минимальный доход ректора, необходимо умножить базовую ставку ЕТС, которая в 2026 году составляет 3 470 грн, на коэффициент своего тарифного разряда. В феврале предусмотрены такие суммы должностного оклада:

  • 23 ТР — 3 470 х 4,27 = 14 817 грн;
  • 24 ТР — 3 470 х 4,36 = 15 129 грн.

Следующий шаг, без которого расчет будет неполным, включает повышение минимальных зарплат на установленные законом надбавки: плюс 40% к окладам по постановлению Кабинета Министров от 26.12.2025 г. №1749. Это обещанное увеличение зарплаты учителей и преподавателей, вступившее в силу 1 января 2026 года.

С этим повышением доходы вырастут до 20 743 грн (23 тарифный разряд) и до 21 180 грн (24 тарифный разряд). Именно на такие минимальные должностные оклады могут рассчитывать ректоры украинских университетов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с января 2026 года преподаватели всех украинских военных лицеев начали получать надбавки 50-100% к окладу. КМУ ввел единый подход для мотивирования и привлечения новых педагогов.

Также мы писали, что Кабинет Министров установил трехмесячные доплаты в размере 20 000 грн для энергетиков, газовиков, железнодорожников и коммунальщиков, которые участвуют в ремонтно-восстановительных работах.

деньги Университет доходы зарплата преподаватели
Автор:
Елизавета Супивская
Автор:
Елизавета Супивская
