Зарплата ректора университета — на какую минимальную сумму может рассчитывать

С 1 января 2026 года повысили минимальные зарплаты не только учителям в школах, но и научно-педагогическим работникам, то есть преподавателям, профессорам, деканам и ректорам в университетах. Интересно узнать, на какие суммы по Единой тарифной сетке может рассчитывать ректор украинского ЗВО в феврале.

Тарифный разряд по ЕТС

В Украине до сих пор рассчитывают должностные оклады сотрудников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки. Педагоги могут самостоятельно определить минимальную зарплату без учета надбавок, зная только коэффициент своего тарифного разряда (ТР). Всего их 25.

Каждая педагогическая должность соответствует конкретному ТР. Согласно приказу Министерства образования и науки от 26.09.2005 г. № 557, ректор заведения образования III-IV уровней аккредитации может иметь 23 или 24 тарифный разряд с коэффициентами 4,27 и 4,36 соответственно.

Минимальная зарплата ректора университета

Стоит уточнить, что речь идет о доходе научно-педагогических работников именно бюджетной сферы, денежное обеспечение которых финансируется за счет государственного бюджета. Если говорить о частных университетах, там не применяют Единую тарифную сетку, а устанавливают оклады в соответствии с собственным зарплатным фондом.

Чтобы узнать минимальный доход ректора, необходимо умножить базовую ставку ЕТС, которая в 2026 году составляет 3 470 грн, на коэффициент своего тарифного разряда. В феврале предусмотрены такие суммы должностного оклада:

23 ТР — 3 470 х 4,27 = 14 817 грн;

24 ТР — 3 470 х 4,36 = 15 129 грн.

Следующий шаг, без которого расчет будет неполным, включает повышение минимальных зарплат на установленные законом надбавки: плюс 40% к окладам по постановлению Кабинета Министров от 26.12.2025 г. №1749. Это обещанное увеличение зарплаты учителей и преподавателей, вступившее в силу 1 января 2026 года.

С этим повышением доходы вырастут до 20 743 грн (23 тарифный разряд) и до 21 180 грн (24 тарифный разряд). Именно на такие минимальные должностные оклады могут рассчитывать ректоры украинских университетов.

