Україна
Минимальная зарплата учителя 1 категории — на что рассчитывать педагогам

Минимальная зарплата учителя 1 категории — на что рассчитывать педагогам

Дата публикации 3 февраля 2026 12:35
Новые зарплаты учителей — сколько минимально получит педагог 1 категории в феврале
Урок в школе. Фото: УНИАН

Украинские учителя могут самостоятельно рассчитать свой должностной оклад в феврале 2026 года, поскольку доход определяется на основе Единой тарифной сетки. Педагогам стоит ожидать повышения в размере 40% и обязательных надбавок.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько минимально получит учитель 1 категории в феврале.

Читайте также:

Тарифный разряд учителя 1 категории

Зарплата по ЕТС предусматривает минимальный должностной оклад в соответствии с унифицированной системой формирования доходов работников бюджетной сферы. Каждому учителю присваивается тарифный разряд (ТР) в зависимости от должности и категории, всего их 25.

Согласно приказу МОН "Об упорядочении условий оплаты труда и утверждении схем тарифных разрядов работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений", педагог 1 категории относится к 13-му ТР.

Минимальная зарплата учителя 1 категории

Должностной оклад по Единой тарифной сетке вычисляется просто. Необходимо умножить базовую ставку 3 470 грн на коэффициент соответствующего разряда. Для 13-го ТР коэффициент равен 2,27, следовательно, минимальный оклад учителя 1 категории по ЕТС составляет 3 470 х 2,27 = 7 877 грн.

Необходимо учесть обязательное повышение на 40%, установленное постановлением Кабинета Министров "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников" от 26.12.2025 г. №1749. С ним зарплата вырастет примерно на 3 150 грн — до 11 000 грн.

Вторая доплата, которую получают все учителя без исключений — за работу в неблагоприятных условиях, согласно постановлению КМУ "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников заведений общего среднего образования" от 08.11.2024 г. № 1286. Размер надбавки составляет:

  • 2 000 грн ежемесячно — для большинства учителей;
  • 4 000 грн ежемесячно — для сотрудников школ в прифронтовых громадах.

Эти суммы могут увеличиваться в зависимости от педагогической нагрузки. Таким образом, минимальная зарплата учителя 1 категории в феврале 2026 года варьируется в диапазоне 13 000-15 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, зарплаты украинских медиков изменились в 2026 году. Минимальное денежное обеспечение врачей выросло до 35 000 грн, медсестер — до 25 000 грн, санитаров — до 15 000 грн с налогами.

Также мы писали о главном нововведении февраля 2026 года. В Украине ввели надбавки к зарплате в размере 20 000 грн некоторым энергетикам, коммунальщикам, железнодорожникам и тепловикам в течение трех месяцев.

