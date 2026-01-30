Зарплаты медиков поднялись на новый уровень — сколько зарабатывают врачи и медсестры в 2026

Врачи на операции. Фото: Google Maps

С 1 января 2026 года зарплаты украинцев ощутимо выросли. По меньшей мере, увеличились доходы работников бюджетной сферы, в частности педагогов и медиков. Что касается врачебных профессий, то денежное обеспечение претерпело значительные изменения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько зарабатывают медики в Украине по состоянию на конец января 2026 года.

Новые зарплаты медиков в Украине

Украинское правительство заложило в Государственный бюджет на 2026 год существенное увеличение финансирования медицинской отрасли. Расходы на здравоохранение (вместе с трансфертами) составляют 258,6 млрд гривен, что на 38,8 млрд гривен больше, чем в предыдущем году.

Благодаря этому удалось реализовать долгожданную инициативу — повышение зарплат врачам. Расчеты должностных окладов через коэффициенты Единой тарифной сетки остались в прошлом, теперь сотрудники сферы имеют фиксированные "минимальные планки".

По состоянию на конец января 2026 года одна полная ставка не может быть ниже таких сумм, установленных на государственном уровне:

35 000 грн — для врачей;

25 000 грн — для среднего персонала (медсестры, фельдшеры);

15 000 грн — для младшего персонала.

Это зарплаты до вычета обязательных налогов и сборов. Если вычесть 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, то "на руки" работники получат не менее 26 950 грн, 19 250 грн и 11 500 грн соответственно.

"Бюджет-2026 закладывает системное усиление медицинской сферы — от первичного звена до высокоспециализированной помощи. Это позволит повысить качество и доступность медицинских услуг, а также обеспечить достойную оплату труда врачей", — говорил первый заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Выплаты в зонах боевых действий

Специалисты первичной и экстренной медицинской помощи зарабатывают в 2026 году больше, работая в опасных условиях. Повышенные лимиты доходят до 40 000 грн для врачей в зонах активных боевых действий и до 28 000 грн — в зонах возможных боевых действий.

Средний медперсонал не может получать меньше 27 000 и 18 000 грн соответственно. Такие существенные сдвиги в оплате труда стали возможными благодаря пересмотру тарифов на медицинские услуги, предоставляемые за счет Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Напомним, в Украине ненормированный рабочий день могут устанавливать только отдельным категориям сотрудников. Дополнительная оплата не обязательна, но за выполнение работы в выходные и праздники платят двойную ставку.

Также мы писали, как учителя могут самостоятельно рассчитать свой должностной оклад на февраль 2026 года. Зарплаты педагогов до сих пор зависят от Единой тарифной сетки и исчисляются путем умножения на коэффициенты.