Зарплати медиків піднялися на новий рівень — скільки заробляють лікарі та медсестри у 2026

Лікарі на операції. Фото: Google Maps

З 1 січня 2026 року зарплати українців відчутно зросли. Щонайменше, збільшилися доходи працівників бюджетної сфери, зокрема педагогів і медиків. Що стосується лікарських професій, то грошове забезпечення зазнало неабияких змін.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки заробляють медики в Україні станом на кінець січня 2026 року.

Реклама

Читайте також:

Нові зарплати медиків в Україні

Український уряд заклав у Державний бюджет на 2026 рік суттєве збільшення фінансування медичної галузі. Видатки на охорону здоров’я (разом із трансфертами) становлять 258,6 млрд гривень, що на 38,8 млрд гривень більше, ніж у попередньому році.

Завдяки цьому вдалося реалізувати довгоочікувану ініціативу — підвищення зарплат лікарям. Розрахунки посадових окладів через коефіцієнти Єдиної тарифної сітки залишилися в минулому, тепер працівники сфери мають фіксовані "мінімальні планки".

Станом на кінець січня 2026 року одна повна ставка не може бути нижчою за такі суми, встановлені на державному рівні:

35 000 грн — для лікарів;

25 000 грн — для середнього персоналу (медсестри, фельдшери);

15 000 грн — для молодшого персоналу.

Це зарплати до вирахування обов’язкових податків і зборів. Якщо відняти 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, то "на руки" працівники отримають не менше 26 950 грн, 19 250 грн та 11 500 грн відповідно.

"Бюджет-2026 закладає системне посилення медичної сфери — від первинної ланки до високоспеціалізованої допомоги. Це дозволить підвищити якість та доступність медичних послуг, а також забезпечити гідну оплату праці лікарів", — говорив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Виплати в зонах бойових дій

Фахівці первинної та екстреної медичної допомоги заробляють у 2026 році більше, працюючи в небезпечних умовах. Підвищені ліміти доходять до 40 000 грн для лікарів у зонах активних бойових дій і до 28 000 грн — у зонах можливих бойових дій.

Середній медперсонал не може отримувати менше 27 000 та 18 000 грн відповідно. Такі суттєві зрушення в оплаті праці стали можливими завдяки перегляду тарифів на медичні послуги, що надаються за рахунок Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

Нагадаємо, в Україні ненормований робочий день можуть встановлювати лише окремим категоріям працівників. Додаткова оплата не обов’язкова, але за виконання роботи у вихідні та свята платять подвійну ставку.

Також ми писали, як вчителі можуть самостійно розрахувати свій посадовий оклад на лютий 2026 року. Зарплати педагогів досі залежать від Єдиної тарифної сітки та обчислюються шляхом множення на коефіцієнти.