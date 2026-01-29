Відео
Головна Економіка Як вчителю розрахувати свій посадовий оклад на лютий 2026 — інструкція

Як вчителю розрахувати свій посадовий оклад на лютий 2026 — інструкція

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 11:33
Зарплати вчителів в Україні — як самостійно розрахувати посадовий оклад у лютому
Гроші в гаманці. Фото: Pexels

Вже наприкінці січня вчителі в Україні отримають перші зарплати з надбавкою 40%. Збільшення торкнеться саме посадових окладів, а не доходів з урахуванням обов'язкових надбавок. Не завадить дізнатися, як педагогам самостійно розрахувати свій мінімальний оклад у лютому 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як вчителю в Україні дізнатися суму посадового окладу станом на лютий.

Читайте також:

Тарифні розряди за ЄТС

Посадові оклади розраховують за Єдиною тарифною сіткою — уніфікованою системою формування зарплати працівників бюджетної сфери. ЄТС містить 25 розрядів із відповідними коефіцієнтами. Всі освітяни залежно від посади — і керівник гуртка без освіти, і звичайний вчитель, і директор коледжу — відповідають 9-18 тарифним розрядам (ТР)

Перший крок для розрахунку посадового окладу — дізнатися свій ТР. Вчителям зазвичай присвоюють 10-14 ТР відповідно до наявності категорії (за наказом МОН № 557), а директору школи — від 14 до 18 тарифного розряду.

Розрахунок посадового окладу

Другий крок — визначення власного мінімального посадового окладу. Для цього потрібно помножити базовий оклад за ЄТС на коефіцієнт, що відповідає тарифному розряду педагогічного працівника. У 2026 році базова сума для обчислення становить 3 470 грн. Ось приклади розрахунку для кількох ТР:

  • 12 ТР — 3 470 × 2,12 = 7 356 грн;
  • 14 ТР — 3 470 × 2,42 = 8 397 грн;
  • 16 ТР — 3 470 × 2,79 = 9 681 грн;
  • 18 ТР — 3 470 × 3,21 = 11 138 грн.

Для інших тарифних розрядів розрахунок аналогічний. Отримані суми відповідають мінімальному посадовому окладу бюджетника станом на лютий 2026 року. Однак педагогам передбачені обов’язкові надбавки, без який обчислення зарплати буде неповним.

Доплати вчителям у лютому

Кабінет Міністрів ухвалив постанову від 26.12.2025 р. №1749, якою затвердив підвищення окладів вчителів на 40%. Тобто мінімальні зарплати за Єдиною тарифною сіткою необхідно додатково збільшити на вказаний показник. Завдяки цьому суми виростуть на кілька тисяч гривень.

Друга обов'язкова доплата — за роботу в несприятливих умовах. Йдеться про постанову КМУ від 08.11.2024 р. № 1286, яка затвердила надбавки до посадового окладу всім педагогічним працівникам на рівні 2 000 грн/міс. і більше залежно від навантаження. А вчителі, які працюють у прифронтових громадах, отримують від 4 000 грн щомісяця.

Нагадаємо, освітяни в Україні можуть розраховувати на велику кількість надбавок. Наприклад, за престижність праці, вислугу років, сертифікацію, класне керівництво, перевірку зошитів тощо.

Також ми писали, що буде з зарплатами вчителів, завучів і директорів у лютому 2026 року. Посадові оклади будуть розраховані з обов'язковим підвищенням 40% і доплатою за роботу в несприятливих умовах.

зарплати вчителі гроші доходи школа
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
