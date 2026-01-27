Зарплати вчителів в Україні — коли надійдуть підвищені суми за січень 2026

Гроші в руках. Фото: УНІАН

До кінця січня 2026 року вчителі в Україні почнуть отримувати перші підвищені зарплати. Доходи педагогів підняли на 30% з 1 січня, підкріпивши рішення відповідною постановою про зростання посадових окладів.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у власному Telegram-каналі.

Зарплати і надбавки вчителів

До 2026 року педагогічним працівникам передбачалася обов'язкова надбавка 10% до посадового окладу. Однак уряд ухвалив рішення підняти виплати вчителям на 30% з 1 січня, тому скасував цю доплату, натомість встановивши підвищення на рівні 40% відповідно до постанови від 26.12.2025 р. №1749.

"Доручила МОН разом із керівниками ОВА та місцевою владою пропрацювати питання в кожному регіоні. Виплати повинні бути вчасно і в повному обсязі — як завжди, на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування", — зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, додатково залишаються надбавки за роботу в несприятливих умовах: 2 000 грн на місяць для всіх вчителів, 4 000 грн — для працівників у прифронтових громадах. А з 1 вересня варто чекати другого етапу підвищення зарплат для всіх категорій педагогів — ще на 20%.

Мінімальні зарплати вчителів

Підвищення на 40% стосується "голого" посадового окладу, який розраховується за Єдиною тарифною сіткою. Шкільні вчителі належать до 10-14 тарифних розрядів із коефіцієнтами від 1,82 до 2,42. Щоб дізнатися свій мінімальний дохід у 2026 році, необхідно помножити коефіцієнт на базову ставку — 3 470 грн.

Ми дізналися, на які суми можуть розраховувати педагогічні працівники, що належать до 10-14 тарифних розрядів:

10-11 ТР — від 8 841 грн;

12 ТР — від 10 298,40 грн;

13 ТР — від 11 027,80 грн;

14 ТР — від 11 755,80 грн.

Це суми без обов'язкової доплати за роботу в несприятливих умовах. Також доходи вчителів можуть вирости завдяки надбавкам, наприклад, за престижність праці, вислугу років, перевірку зошитів, класне керівництво, звання, сертифікацію, ведення інклюзивного класу тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, посадовий оклад завуча у школі залежить від зарплати і тарифного розряду директора. Сума у 2026 році повинна бути нижчою на 5-15%, ніж у безпосереднього керівника.

Також ми писали, що буде з зарплатами вчителів, завучів і директорів закладів середньої освіти у лютому. Розміри окладів не відрізнятимуться від січневих, оскільки розраховуються за Єдиною тарифною сіткою.