Зарплаты учителей в Украине — когда поступят повышенные суммы за январь 2026

Деньги в руках. Фото: УНИАН

До конца января 2026 года учителя в Украине начнут получать первые повышенные зарплаты. Доходы педагогов подняли на 30% с 1 января, подкрепив решение соответствующим постановлением о росте должностных окладов.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в собственном Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Зарплаты и надбавки учителей

До 2026 года педагогическим сотрудникам предусматривалась обязательная надбавка 10% к должностному окладу. Однако правительство приняло решение поднять выплаты учителям на 30% с 1 января, поэтому отменило доплату, вместо этого установив повышение на уровне 40% в соответствии с постановлением от 26.12.2025 г. №1749.

"Поручила МОН вместе с руководителями ОВА и местными властями проработать вопрос в каждом регионе. Выплаты должны быть вовремя и в полном объеме — как всегда, на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления", — отметила Юлия Свириденко.

По ее словам, дополнительно остаются надбавки за работу в неблагоприятных условиях: 2 000 грн в месяц для всех учителей, 4 000 грн — для работников в прифронтовых громадах. А с 1 сентября стоит ждать второго этапа повышения зарплат для всех категорий педагогов — еще на 20%.

Минимальные зарплаты учителей

Повышение на 40% касается "голого" должностного оклада, который рассчитывается по Единой тарифной сетке. Школьные учителя относятся к 10-14 тарифным разрядам с коэффициентами от 1,82 до 2,42. Чтобы узнать свой минимальный доход в 2026 году, необходимо умножить коэффициент на базовую ставку — 3 470 грн.

Мы узнали, на какие суммы могут рассчитывать педагогические работники, относящиеся к 10-14 тарифным разрядам:

10-11 ТР — от 8 841 грн;

12 ТР — от 10 298,40 грн;

13 ТР — от 11 027,80 грн;

14 ТР — от 11 755,80 грн.

Это суммы без обязательной доплаты за работу в неблагоприятных условиях. Также доходы учителей могут вырасти благодаря надбавкам, например, за престижность труда, выслугу лет, проверку тетрадей, классное руководство, звание, сертификацию, ведение инклюзивного класса и прочее.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, должностной оклад завуча в школе зависит от зарплаты и тарифного разряда директора. Сумма в 2026 году должна быть ниже на 5-15%, чем у непосредственного руководителя.

Также мы писали, что будет с зарплатами учителей, завучей и директоров учреждений среднего образования в феврале. Размеры окладов не будут отличаться от январских, поскольку рассчитываются по Единой тарифной сетке.