Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Что будет с зарплатой учителя, завуча и директора с февраля 2026

Что будет с зарплатой учителя, завуча и директора с февраля 2026

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 15:10
Зарплата учителя, завуча и директора — сколько минимально получат с февраля 2026
Деньги в руках. Фото: УНИАН

Денежное обеспечение педагогических сотрудников выросло в январе 2026 года. Зарплаты учителей повысили на 40%, оставив надбавки и доплаты без изменений. Возникает вопрос, на какие минимальные суммы дохода могут рассчитывать педагоги с февраля.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с зарплатами учителей, завучей и директоров в школах.

Реклама
Читайте также:

Минимальные зарплаты учителей

Чтобы узнать должностной оклад по Единой тарифной сетке в феврале 2026 года, необходимо умножить коэффициент своего тарифного разряда на базовую ставку (3 470 грн в 2026 году). Согласно приказу МОН № 557, учителей делят на разряды в зависимости от наличия категории:

  • без категории — 10-11 разряды;
  • вторая категория — 12 разряд;
  • первая категория — 13 разряд;
  • высшая категория — 14 разряд.

Обязательная надбавка к должностному окладу утверждена постановлением КМУ от 26.12.2025 №1749. Умножив коэффициенты каждого тарифного разряда на базовую ставку и повысив сумму на 40%, получим такие минимальные размеры зарплаты учителей в феврале 2026 года:

  • 10-11 ТР — от 8 841 грн;
  • 12 ТР — от 10 298,40 грн;
  • 13 ТР — от 11 027,80 грн;
  • 14 ТР — от 11 755,80 грн.

Плюс необходимо учесть доплату за работу в неблагоприятных условиях (постановление от 08.11.2024 г. № 1286). К должностному окладу добавляется 2 000 грн и больше в зависимости от педагогической нагрузки. Для работников в прифронтовых громадах — от 4 000 грн ежемесячно.

Зарплаты завуча и директора школы

Расчет дохода директора учреждения среднего образования происходит по аналогичной схеме, только должность соответствует высшим тарифным разрядам — от 14 до 18. Так что минимальные суммы оклада будут априори больше, чем в учителей.

Умножив коэффициенты на 3 470 грн и добавив 40%, получим такие размеры денежного обеспечения директора школы в феврале:

  • 14 ТР — от 11 755 грн;
  • 15 ТР — от 12 534 грн;
  • 16 ТР — от 13 553 грн;
  • 17 ТР — от 14 574 грн;
  • 18 ТР — от 15 595 грн.

Доплата за работу в неблагоприятных условиях тоже предусмотрена. Что касается завучей, то их доход зависит от должностного оклада руководителя. Постановление Кабмина № 1298 утвердило установление зарплаты заместителей директора на 5-15% ниже. А тарифный разряд может начинаться от 13-го.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, учителя в школах могут рассчитывать на различные доплаты к должностному окладу. Денежное обеспечение педагогов в 2026 году зависит от тарифного разряда, должности, стажа и надбавок.

Также мы писали, реально ли вырасли доходы учителей в январе 2026 года. Кабинет Министров принял решение повысить должностные оклады педагогов на 40%, отменив предыдущее постановление об увеличении на 10%.

учителя выплаты доходы директор школы зарплата
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации