Зарплата учителя, завуча и директора — сколько минимально получат с февраля 2026

Денежное обеспечение педагогических сотрудников выросло в январе 2026 года. Зарплаты учителей повысили на 40%, оставив надбавки и доплаты без изменений. Возникает вопрос, на какие минимальные суммы дохода могут рассчитывать педагоги с февраля.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с зарплатами учителей, завучей и директоров в школах.

Минимальные зарплаты учителей

Чтобы узнать должностной оклад по Единой тарифной сетке в феврале 2026 года, необходимо умножить коэффициент своего тарифного разряда на базовую ставку (3 470 грн в 2026 году). Согласно приказу МОН № 557, учителей делят на разряды в зависимости от наличия категории:

без категории — 10-11 разряды;

вторая категория — 12 разряд;

первая категория — 13 разряд;

высшая категория — 14 разряд.

Обязательная надбавка к должностному окладу утверждена постановлением КМУ от 26.12.2025 №1749. Умножив коэффициенты каждого тарифного разряда на базовую ставку и повысив сумму на 40%, получим такие минимальные размеры зарплаты учителей в феврале 2026 года:

10-11 ТР — от 8 841 грн;

12 ТР — от 10 298,40 грн;

13 ТР — от 11 027,80 грн;

14 ТР — от 11 755,80 грн.

Плюс необходимо учесть доплату за работу в неблагоприятных условиях (постановление от 08.11.2024 г. № 1286). К должностному окладу добавляется 2 000 грн и больше в зависимости от педагогической нагрузки. Для работников в прифронтовых громадах — от 4 000 грн ежемесячно.

Зарплаты завуча и директора школы

Расчет дохода директора учреждения среднего образования происходит по аналогичной схеме, только должность соответствует высшим тарифным разрядам — от 14 до 18. Так что минимальные суммы оклада будут априори больше, чем в учителей.

Умножив коэффициенты на 3 470 грн и добавив 40%, получим такие размеры денежного обеспечения директора школы в феврале:

14 ТР — от 11 755 грн;

15 ТР — от 12 534 грн;

16 ТР — от 13 553 грн;

17 ТР — от 14 574 грн;

18 ТР — от 15 595 грн.

Доплата за работу в неблагоприятных условиях тоже предусмотрена. Что касается завучей, то их доход зависит от должностного оклада руководителя. Постановление Кабмина № 1298 утвердило установление зарплаты заместителей директора на 5-15% ниже. А тарифный разряд может начинаться от 13-го.

