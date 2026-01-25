Відео
Україна
Що буде з зарплатою вчителя, завуча і директора з лютого 2026

Що буде з зарплатою вчителя, завуча і директора з лютого 2026

Дата публікації: 25 січня 2026 15:10
Зарплата вчителя, завуча і директора — скільки мінімально отримають з лютого 2026
Гроші в руках. Фото: УНІАН

Грошове забезпечення педагогічних працівників зросло у січні 2026 року. Зарплати вчителів підвищили на 40%, залишивши надбавки і доплати без змін. Постає питання, на які мінімальні суми доходу можуть розраховувати освітяни з лютого.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з зарплатами вчителів, завучів і директорів у школах.

Читайте також:

Мінімальні зарплати вчителів

Щоб дізнатися посадовий оклад за Єдиною тарифною сіткою в лютому 2026 року, необхідно помножити коефіцієнт свого тарифного розряду на базову ставку (3 470 грн у 2026 році). Згідно з наказом МОН № 557, вчителів ділять на розряди залежно від наявності категорії:

  • без категорії — 10-11 розряди;
  • друга категорія — 12 розряд;
  • перша категорія — 13 розряд;
  • вища категорія — 14 розряд.

Обов'язкова надбавка до посадового окладу затверджена постановою КМУ від 26.12.2025 №1749. Помноживши коефіцієнти кожного тарифного розряду на базову ставку і підвищивши суму на 40%, отримаємо такі мінімальні розміри зарплати вчителів у лютому 2026 року:

  • 10-11 ТР — від 8 841 грн;
  • 12 ТР — від 10 298,40 грн;
  • 13 ТР — від 11 027,80 грн;
  • 14 ТР — від 11 755,80 грн.

Плюс необхідно врахувати доплату за роботу в несприятливих умовах (постанова від 08.11.2024 р. № 1286). До посадового окладу додається 2 000 грн і більше залежно від педагогічного навантаження. Для працівників у прифронтових громадах — від 4 000 грн щомісяця.

Зарплати завуча і директора школи

Розрахунок доходу директора закладу середньої освіти відбувається за аналогічною схемою, тільки посада відповідає вищим тарифним розрядам — від 14 до 18. Отже мінімальні суми окладу будуть апріорі більшими, ніж у вчителів.

Помноживши коефіцієнти на 3 470 грн і додавши 40%, отримаємо такі розміри грошового забезпечення директора школи в лютому:

  • 14 ТР — від 11 755 грн;
  • 15 ТР — від 12 534 грн;
  • 16 ТР — від 13 553 грн;
  • 17 ТР — від 14 574 грн;
  • 18 ТР — від 15 595 грн.

Доплата за роботу в несприятливих умовах також передбачена. Що стосується завучів, то їх дохід залежить від посадового окладу керівника. Постанова Кабміну № 1298 затвердила встановлення зарплати заступників директора на 5-15% нижче. А тарифний розряд може починатися від 13-го.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вчителі у школах можуть розраховувати на різні доплати до посадового окладу. Грошове забезпечення педагогів у 2026 році залежить від тарифного розряду, посади, стажу і надбавок.

Також ми писали, чи реально зросли доходи вчителів у січні 2026 року. Кабінет Міністрів ухвалив рішення підвищити посадові оклади освітян на 40%, скасувавши попередню постанову про збільшення на 10%.

вчителі виплати доходи директор школи зарплата
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
