Головна Економіка Які надбавки і доплати належать вчителям у січні 2026 — перелік

Які надбавки і доплати належать вчителям у січні 2026 — перелік

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 14:10
Доплати і надбавки вчителям — на що можуть розраховувати у січні 2026 року
Урок у школі. Фото: УНІАН

З 1 січня 2026 року в Україні підвищили зарплати вчителям. Педагогічні працівники можуть розраховувати на плюс 40% до посадового окладу за Єдиною тарифною сіткою. Водночас надбавки, передбачені у школах, не скасували.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які доплати матимуть вчителі у січні.

Читайте також:

Надбавки і доплати педагогам

Існує чималий список надбавок, на які можуть розраховувати педагогічні працівники. Деякі з них — обов’язкові, але більшість призначають індивідуально, залежно від заслуг вчителя.

Наприклад, підвищення за педагогічне звання ("старший учитель", "методист", "старший вихователь", "вихователь-методист" тощо) встановлюється у відсотках до посадового окладу за ЄТС, а вже з отриманої суми розраховують інші доплати.

Станом на січень 2026 року педагогам належать надбавки за:

  • навантаження (норма — 18 годин на тиждень);
  • перевірку письмових робіт — 10-20% залежно від предмету;
  • класне керівництво — від 10% до 25%;
  • завідування навчальним кабінетом — від 10% до 20%;
  • вислугу років — від 10% до 30%;
  • престижність праці — від 5% до 30%;
  • сертифікацію — 20%;
  • роботу в інклюзивному класі — 20%.

Окремо слід згадати доплату за роботу в несприятливих умовах. Згідно з постановою Кабінету Міністрів "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти", сума становить 2 000 або 4 000 грн на місяць (залежно від розташування закладу освіти).

Як визначити зарплату вчителя

Щоб самостійно розрахувати посадовий оклад, необхідно дізнатися свій тарифний розряд за ЄТС і помножити відповідний коефіцієнт на базову ставку. З січня 2026 році йдеться про суму 3 470 грн відповідно до постанови КМУ №4.

Для вчителів у школах використовують 10-14 тарифні розряди. Після розрахунку мінімального окладу слід застосувати підвищення на 40%, передбачене постановою "Деякі питання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників".

Останній крок — додати до зарплати всі надбавки залежно від педагогічного навантаження, стажу, умов праці та виконуваних обов’язків.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, завучі у школах отримують зарплати у відсотках від посадових окладів директорів. Законодавство передбачає дохід на 5-15% нижче, ніж у керівника, а надбавки нараховують без прив'язки.

Також ми писали, якою буде мінімальна зарплата вчителя 1 категорії у січні 2026 року. Суми залежать від тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою і додаткових нарахувань у вигляді надбавок.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
