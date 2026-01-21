Зарплата завуча школи — яку мінімальну суму може отримати в січні 2026

Гроші в руках. Фото: УНІАН

З 1 січня 2026 року в Україні підвищили зарплати вчителів. Зокрема педагогічним працівникам передбачили збільшення посадового окладу на 40% плюс залишили обов’язкові надбавки і доплати. Постає питання, що буде з доходом завуча школи.

Посадові оклади за ЄТС

Мінімальний дохід педагогів визначають за Єдиною тарифною сіткою. Кожному працівнику присвоюють тарифний розряд із відповідним коефіцієнтом, який необхідно помножити на базову ставку. У 2026 році сума перебуває на рівні 3 470 грн (+8,6%), згідно з постановою Кабінету Міністрів № 4.

Що стосується зарплати завуча школи, то існує постанова КМУ "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" № 1298. В документі затвердили:

"Установити, що посадові оклади заступників керівників бюджетних установ, закладів та організацій встановлюються на 5-15% нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів".

Виходить, відправною точкою для розрахунку є розряд директора школи. Умовно, якщо керівник має 14 тарифний розряд (найнижчий для директора), завучу можуть присвоїти 13-й.

Мінімальна зарплата завуча

Можемо визначити, якою буде мінімальна зарплата педагога 13 тарифного розряду. Коефіцієнт 2,27 необхідно помножити на 3 470 грн. Сума дорівнює 7 877 грн. Також слід нарахувати 40% надбавки відповідно до постанови Кабміну "Деякі питання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників" від 26.12.2025 р. № 1749.

Розмір збільшиться до 11 027,80 грн — це мінімальний посадовий оклад завуча, якому присвоєно 13 тарифний розряд. Плюс необхідно додати доплату за роботу в несприятливих умовах — 2 000 або 4 000 грн, залежно від місця розташування закладу освіти. З цими надбавками зарплата завуча буде дорівнювати 13 000-15 000 грн мінімум у січні 2026 року.

