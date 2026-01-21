Видео
Какая минимальная зарплата завуча школы в январе 2026 — сумма

Какая минимальная зарплата завуча школы в январе 2026 — сумма

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 10:05
Зарплата завуча школы — какую минимальную сумму может получить в январе 2026
Деньги в руках. Фото: УНИАН

С 1 января 2026 года в Украине повысили зарплаты учителей. В частности педагогическим работникам предусмотрели увеличение должностного оклада на 40% плюс оставили обязательные надбавки и доплаты. Возникает вопрос, что будет с доходом завуча школы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какую минимальную зарплату может рассчитывать завуч в январе.

Должностные оклады по ЕТС

Минимальный доход педагогов определяют по Единой тарифной сетке. Каждому сотруднику присваивают тарифный разряд с соответствующим коэффициентом, который необходимо умножить на базовую ставку. В 2026 году сумма находится на уровне 3 470 грн (+8,6%), согласно постановлению Кабинета Министров № 4.

Что касается зарплаты завуча школы, то существует постановление КМУ "Об оплате труда на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы" № 1298. В документе утвердили:

"Установить, что должностные оклады заместителей руководителей бюджетных учреждений, заведений и организаций устанавливаются на 5-15% ниже, чем должностной оклад соответствующего руководителя, определенный по схемам тарифных разрядов".

Получается, отправной точкой для расчета является разряд директора школы. Условно, если руководитель имеет 14 тарифный разряд (самый низкий для директора), завучу могут присвоить 13-й.

Минимальная зарплата завуча

Можем определить, какой будет минимальная зарплата педагога 13 тарифного разряда. Коэффициент 2,27 необходимо умножить на 3 470 грн. Сумма равна 7 877 грн. Также следует начислить 40% надбавки в соответствии с постановлением Кабмина "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников" от 26.12.2025 г. № 1749.

Размер увеличится до 11 027,80 грн — это минимальный должностной оклад завуча, которому присвоен 13 тарифный разряд. Плюс необходимо добавить доплату за работу в неблагоприятных условиях — 2 000 или 4 000 грн, в зависимости от места расположения заведения образования. С этими надбавками зарплата завуча будет равняться 13 000-15 000 грн минимум в январе 2026 года.

Напомним, для расчета минимального должностного оклада учителя 1 категории необходимо узнать его тарифный разряд и умножить соответствующий коэффициент на базовую ставку (3 470 грн в 2026 году).

Также мы писали, реально ли выросли зарплаты педагогических работников с 1 января. Постановление Кабмина установило учителям обязательную доплату к должностному окладу на уровне 40% вместо предыдущих 10%.

учителя школы минимальная зарплата доходы зарплата
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
