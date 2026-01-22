Доплаты и надбавки учителям — на что могут рассчитывать в январе 2026 года

Какие надбавки и доплаты принадлежат учителям в январе — перечень
С 1 января 2026 года в Украине повысили зарплаты учителям. Педагогические сотрудники могут рассчитывать на плюс 40% к должностному окладу по Единой тарифной сетке. В то же время надбавки, предусмотренные в школах, не отменили.
Надбавки и доплаты педагогам
Существует немалый список надбавок, на которые могут рассчитывать педагогические работники. Некоторые из них — обязательные, но большинство назначают индивидуально, в зависимости от заслуг учителя.
Например, повышение за педагогическое звание ("старший учитель", "методист", "старший воспитатель", "воспитатель-методист" и т. п.) устанавливается в процентах к должностному окладу по ЕТС, а уже из полученной суммы рассчитывают другие доплаты.
По состоянию на январь 2026 года педагогам полагаются надбавки за:
- нагрузку (норма — 18 часов в неделю);
- проверку письменных работ — 10-20% в зависимости от предмета;
- классное руководство — от 10% до 25%;
- заведование учебным кабинетом — от 10% до 20%;
- выслугу лет — от 10% до 30%;
- престижность труда — от 5% до 30%;
- сертификацию — 20%;
- работу в инклюзивном классе — 20%.
Отдельно следует упомянуть доплату за работу в неблагоприятных условиях. Согласно постановлению Кабинета Министров "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников заведений общего среднего образования", сумма составляет 2 000 или 4 000 грн в месяц (в зависимости от расположения учебного заведения).
Как определить зарплату учителя
Чтобы самостоятельно рассчитать должностной оклад, необходимо узнать свой тарифный разряд по ЕТС и умножить коэффициент на базовую ставку. С января 2026 года речь идет о сумме 3 470 грн в соответствии с постановлением КМУ №4.
Для учителей в школах используют 10-14 тарифные разряды. После расчета минимального оклада следует применить повышение на 40%, предусмотренное постановлением "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников".
Последний шаг — добавить к зарплате все надбавки в зависимости от педагогической нагрузки, стажа, условий труда и выполняемых обязанностей.
Напомним, завучи в школах получают зарплаты в процентах от должностных окладов директоров. Законодательство предусматривает доход на 5-15% ниже, чем у руководителя, а надбавки начисляют без привязки.
Также мы писали, какой будет минимальная зарплата учителя 1 категории в январе 2026 года. Суммы зависят от тарифного разряда по Единой тарифной сетке и дополнительных начислений в виде надбавок.
