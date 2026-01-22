Видео
Видео

Главная Экономика Какие надбавки и доплаты принадлежат учителям в январе — перечень

Какие надбавки и доплаты принадлежат учителям в январе — перечень

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 14:10
Доплаты и надбавки учителям — на что могут рассчитывать в январе 2026 года
Урок в школе. Фото: УНИАН

С 1 января 2026 года в Украине повысили зарплаты учителям. Педагогические сотрудники могут рассчитывать на плюс 40% к должностному окладу по Единой тарифной сетке. В то же время надбавки, предусмотренные в школах, не отменили.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие доплаты будут иметь учителя в январе.

Надбавки и доплаты педагогам

Существует немалый список надбавок, на которые могут рассчитывать педагогические работники. Некоторые из них — обязательные, но большинство назначают индивидуально, в зависимости от заслуг учителя.

Например, повышение за педагогическое звание ("старший учитель", "методист", "старший воспитатель", "воспитатель-методист" и т. п.) устанавливается в процентах к должностному окладу по ЕТС, а уже из полученной суммы рассчитывают другие доплаты.

По состоянию на январь 2026 года педагогам полагаются надбавки за:

  • нагрузку (норма — 18 часов в неделю);
  • проверку письменных работ — 10-20% в зависимости от предмета;
  • классное руководство — от 10% до 25%;
  • заведование учебным кабинетом — от 10% до 20%;
  • выслугу лет — от 10% до 30%;
  • престижность труда — от 5% до 30%;
  • сертификацию — 20%;
  • работу в инклюзивном классе — 20%.

Отдельно следует упомянуть доплату за работу в неблагоприятных условиях. Согласно постановлению Кабинета Министров "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников заведений общего среднего образования", сумма составляет 2 000 или 4 000 грн в месяц (в зависимости от расположения учебного заведения).

Как определить зарплату учителя

Чтобы самостоятельно рассчитать должностной оклад, необходимо узнать свой тарифный разряд по ЕТС и умножить коэффициент на базовую ставку. С января 2026 года речь идет о сумме 3 470 грн в соответствии с постановлением КМУ №4.

Для учителей в школах используют 10-14 тарифные разряды. После расчета минимального оклада следует применить повышение на 40%, предусмотренное постановлением "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников".

Последний шаг — добавить к зарплате все надбавки в зависимости от педагогической нагрузки, стажа, условий труда и выполняемых обязанностей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, завучи в школах получают зарплаты в процентах от должностных окладов директоров. Законодательство предусматривает доход на 5-15% ниже, чем у руководителя, а надбавки начисляют без привязки.

Также мы писали, какой будет минимальная зарплата учителя 1 категории в январе 2026 года. Суммы зависят от тарифного разряда по Единой тарифной сетке и дополнительных начислений в виде надбавок.

учителя школы доходы надбавки зарплата
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
