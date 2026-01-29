Зарплаты учителей в Украине — как самостоятельно рассчитать должностной оклад в феврале

Деньги в кошельке. Фото: Pexels

Уже в конце января учителя в Украине получат первые зарплаты с надбавкой 40%. Увеличение коснется именно должностных окладов, а не доходов с учетом обязательных надбавок. Не помешает узнать, как педагогам самостоятельно рассчитать свой минимальный оклад в феврале 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как учителю в Украине узнать сумму должностного оклада по состоянию на февраль.

Тарифные разряды по ЕТС

Должностные оклады рассчитывают по Единой тарифной сетке — унифицированной системе формирования зарплаты работников бюджетной сферы. ЕТС содержит 25 разрядов с соответствующими коэффициентами. Все педагоги в зависимости от должности — и руководитель кружка без образования, и обычный учитель, и директор колледжа — соответствуют 9-18 тарифным разрядам (ТР)

Первый шаг для расчета должностного оклада — узнать свой ТР. Учителям обычно присваивают 10-14 ТР в соответствии с наличием категории (по приказу МОН № 557), а директору школы — от 14 до 18 тарифного разряда.

Расчет должностного оклада

Второй шаг — определение собственного минимального должностного оклада. Для этого нужно умножить базовый оклад по ЕТС на коэффициент, соответствующий тарифному разряду педагогического сотрудника. В 2026 году базовая сумма для исчисления составляет 3 470 грн. Вот примеры расчета для нескольких ТР:

12 ТР — 3 470 × 2,12 = 7 356 грн;

14 ТР — 3 470 × 2,42 = 8 397 грн;

16 ТР — 3 470 × 2,79 = 9 681 грн;

18 ТР — 3 470 × 3,21 = 11 138 грн.

Для других тарифных разрядов расчет аналогичный. Полученные суммы соответствуют минимальному должностному окладу бюджетника по состоянию на февраль 2026 года. Однако педагогам предусмотрены обязательные надбавки, без которых исчисление зарплаты будет неполным.

Доплаты учителям в феврале

Кабинет Министров принял постановление от 26.12.2025 г. №1749, которым утвердил повышение окладов учителей на 40%. То есть минимальные зарплаты по Единой тарифной сетке необходимо дополнительно увеличить на указанный показатель. Благодаря этому суммы вырастут на несколько тысяч гривен.

Вторая обязательная доплата — за работу в неблагоприятных условиях. Речь идет о постановлении КМУ от 08.11.2024 г. № 1286, которое утвердило надбавки к должностному окладу всем педагогическим работникам на уровне 2 000 грн/мес. и больше в зависимости от нагрузки. А учителя, работающие в прифронтовых громадах, получают от 4 000 грн ежемесячно.

Напомним, педагоги в Украине могут рассчитывать на большое количество надбавок. Например, за престижность труда, выслугу лет, сертификацию, классное руководство, проверку тетрадей и прочее

Также мы писали, что будет с зарплатами учителей, завучей и директоров в феврале 2026 года. Должностные оклады будут рассчитаны с обязательным повышением 40% и доплатой за работу в неблагоприятных условиях.