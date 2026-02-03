Нові зарплати вчителів — скільки мінімально отримає педагог 1 категорії у лютому

Урок у школі. Фото: УНІАН

Українські вчителі можуть самостійно розрахувати свій посадовий оклад у лютому 2026 році, оскільки дохід визначається на основі Єдиної тарифної сітки. Педагогам варто чекати на підвищення в розмірі 40% та обов’язкові надбавки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки мінімально отримає вчитель 1 категорії у лютому.

Тарифний розряд вчителя 1 категорії

Зарплата за ЄТС передбачає мінімальний посадовий оклад відповідно до уніфікованої системи формування доходів працівників бюджетної сфери. Кожному вчителю присвоюється тарифний розряд (ТР) залежно від посади і категорії, всього їх 25.

Згідно з наказом МОН "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", педагог 1 категорії належить до 13-го ТР.

Мінімальна зарплата вчителя 1 категорії

Посадовий оклад за Єдиною тарифною сіткою обчислюється просто. Необхідно помножити базову ставку 3 470 грн на коефіцієнт відповідного розряду. Для 13-го ТР коефіцієнт дорівнює 2,27, отже мінімальний оклад вчителя 1 категорії за ЄТС становить 3 470 х 2,27 = 7 877 грн.

Необхідно врахувати обов’язкове підвищення на 40%, встановлене постановою Кабінету Міністрів "Деякі питання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників" від 26.12.2025 р. №1749. З ним зарплата виросте приблизно на 3 150 грн — до 11 000 грн.

Друга доплата, яку отримують всі вчителі без винятків — за роботу в несприятливих умовах, згідно з постановою КМУ "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" від 08.11.2024 р. № 1286. Розмір надбавки становить:

2 000 грн щомісяця — для більшості вчителів;

4 000 грн щомісяця — для працівників шкіл у прифронтових громадах.

Ці суми можуть збільшуватися залежно від педагогічного навантаження. Таким чином, мінімальна зарплата вчителя 1 категорії у лютому 2026 році варіюється в діапазоні 13 000-15 000 грн.

