Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Рейтинг ЕС по уровню минималки — кто возглавляет и на каком месте Украина

Рейтинг ЕС по уровню минималки — кто возглавляет и на каком месте Украина

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 18:05
Три страны ЕС с самой большой минималкой — где платят более 2 тыс. евро в 2026 году
Девушка считает евро. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году разрыв между минимальными зарплатами в странах Европейского Союза остается очень большим. В 2026 году самая высокая минималка в ЕС превышает наименьшую более чем в четыре раза.

О том, какие 3 страны возглавляют рейтинг государств ЕС по уровню минимальной зарплаты в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на издание Euronews.

Реклама
Читайте также:

В каких трех странах ЕС самая большая минимальная зарплата в 2026 году

Абсолютным лидером по уровню минимальной зарплаты уже несколько лет подряд является Люксембург. В 2026 году минимальная оплата труда там составит 2 704 евро в месяц. Это самый высокий показатель среди всех стран Евросоюза.

Второе место занимает Ирландия, где минимальная зарплата достигла 2 391 евро. На третьем месте — Германия. В 2026 году немецкие работники с минимальной оплатой получают 2 343 евро в месяц.

В то же время эксперты отмечают, что сами цифры не всегда показывают реальный уровень жизни. В странах с высокими зарплатами обычно и расходы значительно больше, поэтому для полной картины важно учитывать стоимость жилья, продуктов и услуг.

На каком месте в рейтинге Украина

Самый низкий уровень минимальной зарплаты среди стран Евросоюза зафиксирован в Болгарии — 620 евро в месяц. Если же принимать во внимание государства, которые только претендуют на членство в ЕС, то наименьшие суммы имеют:

  • Молдова — 319 евро;
  • Украина — 173 евро.
null
Размер минимальных зарплат в странах ЕС в 2026 году. Фото: Скриншот/Euronews

В каких странах ЕС нет минимальной зарплаты

В таких странах, как Италия, Австрия, Швеция, Дания и Финляндия, минимальная зарплата не закреплена на законодательном уровне. Там размер оплаты труда определяется путем коллективных соглашений между работодателями и профсоюзными организациями.

Также стоит отметить, что почти треть работников с минимальным доходом не увидела никакого повышения в период с июля 2025-го по январь 2026 года. Уровень минимальной оплаты остался неизменным в Бельгии, Эстонии, Греции, Испании, Люксембурге и Словении.

Ранее мы писали, что с начала 2026 года в Украине подняли зарплаты педагогам на 30%. Новые оклады действуют для всех работников образования, а отдельные специалисты уже в феврале могут получать до 55% надбавки.

Также мы рассказывали, что повышение касается не только школьных учителей, но и работников вузов — преподавателей, профессоров, деканов и ректоров. Поэтому возникает вопрос, какую зарплату может иметь ректор украинского университета в феврале.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Европейский союз зарплаты выплаты деньги минимальная зарплата
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации