Три страны ЕС с самой большой минималкой — где платят более 2 тыс. евро в 2026 году

Девушка считает евро. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году разрыв между минимальными зарплатами в странах Европейского Союза остается очень большим. В 2026 году самая высокая минималка в ЕС превышает наименьшую более чем в четыре раза.

О том, какие 3 страны возглавляют рейтинг государств ЕС по уровню минимальной зарплаты в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на издание Euronews.

Реклама

Читайте также:

В каких трех странах ЕС самая большая минимальная зарплата в 2026 году

Абсолютным лидером по уровню минимальной зарплаты уже несколько лет подряд является Люксембург. В 2026 году минимальная оплата труда там составит 2 704 евро в месяц. Это самый высокий показатель среди всех стран Евросоюза.

Второе место занимает Ирландия, где минимальная зарплата достигла 2 391 евро. На третьем месте — Германия. В 2026 году немецкие работники с минимальной оплатой получают 2 343 евро в месяц.

В то же время эксперты отмечают, что сами цифры не всегда показывают реальный уровень жизни. В странах с высокими зарплатами обычно и расходы значительно больше, поэтому для полной картины важно учитывать стоимость жилья, продуктов и услуг.

На каком месте в рейтинге Украина

Самый низкий уровень минимальной зарплаты среди стран Евросоюза зафиксирован в Болгарии — 620 евро в месяц. Если же принимать во внимание государства, которые только претендуют на членство в ЕС, то наименьшие суммы имеют:

Молдова — 319 евро;

Украина — 173 евро.

Размер минимальных зарплат в странах ЕС в 2026 году. Фото: Скриншот/Euronews

В каких странах ЕС нет минимальной зарплаты

В таких странах, как Италия, Австрия, Швеция, Дания и Финляндия, минимальная зарплата не закреплена на законодательном уровне. Там размер оплаты труда определяется путем коллективных соглашений между работодателями и профсоюзными организациями.

Также стоит отметить, что почти треть работников с минимальным доходом не увидела никакого повышения в период с июля 2025-го по январь 2026 года. Уровень минимальной оплаты остался неизменным в Бельгии, Эстонии, Греции, Испании, Люксембурге и Словении.

Ранее мы писали, что с начала 2026 года в Украине подняли зарплаты педагогам на 30%. Новые оклады действуют для всех работников образования, а отдельные специалисты уже в феврале могут получать до 55% надбавки.

Также мы рассказывали, что повышение касается не только школьных учителей, но и работников вузов — преподавателей, профессоров, деканов и ректоров. Поэтому возникает вопрос, какую зарплату может иметь ректор украинского университета в феврале.