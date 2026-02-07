Видео
Некоторым учителям повысили зарплату на 55% — сколько минимально получат

Некоторым учителям повысили зарплату на 55% — сколько минимально получат

Дата публикации 7 февраля 2026 10:12
Повышение зарплаты учителей в 2026 — кто имеет надбавку 55% к окладу
Урок в школе. Фото: УНИАН

В Украине повысили зарплаты учителей с 1 января 2026 года на 30%. Речь идет об обновленных должностных окладах для всех педагогических работников. Однако некоторые могут рассчитывать на увеличение до 55% по состоянию на февраль.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из учителей получил повышение зарплаты 55% в 2026 году.

Читайте также:

Надбавка за педагогическое звание

Постановление Кабинета Министров "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников" от 26.12.2025 г. №1749 утвердило повышение должностных окладов бюджетников на 40% вместо предыдущих 10%. Эта надбавка предусмотрена для каждого учителя и обязательно применяется при расчете дохода.

В то же время существует постановление КМУ "Некоторые вопросы установления повышений должностных окладов (ставок заработной платы) и доплат за отдельные виды педагогической деятельности в государственных и коммунальных заведениях и учреждениях образования" от 28.12.2021 № 1391. Согласно документу, дополнительно на 15% увеличивается доход при наличии звания "учитель-методист".

То есть общее повышение должностного оклада составляет 55% вместо 40% с 1 января 2026 года. Это звание присваивается по результатам аттестации сотрудникам высшей квалификационной категории со стажем работы более 5 лет.

Какая минимальная зарплата учителя-методиста

Для расчета суммы надо воспользоваться Единой тарифной сеткой. Высшая категория предусматривает присвоение 14 тарифного разряда, согласно приказу МОН № 557, коэффициент которого равен 2,42. Необходимо умножить базовую ставку ЕТС (3 470 грн) на этот коэффициент — получится 8 397 грн.

С надбавкой 55% минимальный должностной оклад учителя-методиста вырастет до 13 015 грн. Также не стоит забывать об обязательной доплате за работу в неблагоприятных условиях в соответствии с постановлением правительства от 08.11.2024 г. № 1286 — 2 000 или 4 000 грн в зависимости от места расположения заведения образования.

Получается, зарплата педагога со званием варьируется в диапазоне 15 000-17 000 грн. А с другими надбавками, например, за престижность труда и выслугу лет, сумма увеличится еще на несколько тысяч гривен.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, минимальная зарплата ректора университета рассчитывается на основе Единой тарифной сетки. Руководителям ЗВО присваивают 23 или 24 тарифный разряд, но не доплачивают за работу в неблагоприятных условиях.

Также мы писали, на какие надбавки могут рассчитывать педагогические работники в 2026 году. Учителя получают доплаты за проверку тетрадей, классное руководство, выслугу лет, звание, сертификацию и т.д.

учителя деньги доходы зарплата школа
Автор:
Елизавета Супивская
Автор:
Елизавета Супивская
