Повышение зарплаты учителей в 2026 — кто имеет надбавку 55% к окладу

Урок в школе. Фото: УНИАН

В Украине повысили зарплаты учителей с 1 января 2026 года на 30%. Речь идет об обновленных должностных окладах для всех педагогических работников. Однако некоторые могут рассчитывать на увеличение до 55% по состоянию на февраль.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из учителей получил повышение зарплаты 55% в 2026 году.

Надбавка за педагогическое звание

Постановление Кабинета Министров "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников" от 26.12.2025 г. №1749 утвердило повышение должностных окладов бюджетников на 40% вместо предыдущих 10%. Эта надбавка предусмотрена для каждого учителя и обязательно применяется при расчете дохода.

В то же время существует постановление КМУ "Некоторые вопросы установления повышений должностных окладов (ставок заработной платы) и доплат за отдельные виды педагогической деятельности в государственных и коммунальных заведениях и учреждениях образования" от 28.12.2021 № 1391. Согласно документу, дополнительно на 15% увеличивается доход при наличии звания "учитель-методист".

То есть общее повышение должностного оклада составляет 55% вместо 40% с 1 января 2026 года. Это звание присваивается по результатам аттестации сотрудникам высшей квалификационной категории со стажем работы более 5 лет.

Какая минимальная зарплата учителя-методиста

Для расчета суммы надо воспользоваться Единой тарифной сеткой. Высшая категория предусматривает присвоение 14 тарифного разряда, согласно приказу МОН № 557, коэффициент которого равен 2,42. Необходимо умножить базовую ставку ЕТС (3 470 грн) на этот коэффициент — получится 8 397 грн.

С надбавкой 55% минимальный должностной оклад учителя-методиста вырастет до 13 015 грн. Также не стоит забывать об обязательной доплате за работу в неблагоприятных условиях в соответствии с постановлением правительства от 08.11.2024 г. № 1286 — 2 000 или 4 000 грн в зависимости от места расположения заведения образования.

Получается, зарплата педагога со званием варьируется в диапазоне 15 000-17 000 грн. А с другими надбавками, например, за престижность труда и выслугу лет, сумма увеличится еще на несколько тысяч гривен.

