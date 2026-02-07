Підвищення зарплати вчителів у 2026 — хто має надбавку 55% до окладу

Урок у школі. Фото: УНІАН

В Україні підвищили зарплати вчителів з 1 січня 2026 року на 30%. Йдеться про оновлені посадові оклади для всіх педагогічних працівників. Однак дехто може розраховувати на збільшення до 55% станом на лютий.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто з учителів отримав підвищення зарплати 55% у 2026 році.

Надбавка за педагогічне звання

Постанова Кабінету Міністрів "Деякі питання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників" від 26.12.2025 р. №1749 затвердила підвищення посадових окладів бюджетників на 40% замість попередніх 10%. Ця надбавка передбачена для кожного вчителя та обов'язково застосовується при розрахунку доходу.

Водночас існує постанова КМУ "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти" від 28.12.2021 № 1391. Згідно з документом, додатково на 15% збільшується дохід у разі наявності звання "вчитель-методист".

Тобто загальне підвищення посадового окладу становить 55% замість 40% з 1 січня 2026 року. Це звання присвоюється за результатами атестації працівникам вищої кваліфікаційної категорії зі стажем роботи понад 5 років.

Яка мінімальна зарплата вчителя-методиста

Для розрахунку суми треба скористатися Єдиною тарифною сіткою. Вища категорія передбачає присвоєння 14 тарифного розряду, згідно з наказом МОН № 557, коефіцієнт якого дорівнює 2,42. Необхідно помножити базову ставку ЄТС (3 470 грн) на цей коефіцієнт — вийде 8 397 грн.

Із надбавкою 55% мінімальний посадовий оклад вчителя-методиста виросте до 13 015 грн. Також не варто забувати про обов'язкову доплату за роботу в несприятливих умовах відповідно до постанови уряду від 08.11.2024 р. № 1286 — 2 000 або 4 000 грн залежно від місця розташування закладу освіти.

Виходить, зарплата педагога зі званням варіюється в діапазоні 15 000-17 000 грн. А з іншими надбавками, наприклад, за престижність праці та вислугу років, сума збільшиться ще на кілька тисяч гривень.

